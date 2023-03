Κόσμος

Γερμανία: Χάος στις συγκοινωνίες λόγω της απεργίας (εικόνες)

Στην 24ωρη προειδοποιητική απεργία στη Γερμανία, συμμετέχουν πάνω από 350.000 εργαζόμενοι.

Χάος κυρίως στις υπεραστικές συγκοινωνίες και μεταφορές σε μεγάλο τμήμα της Γερμανίας προκαλεί ήδη από χθες, Κυριακή, το βράδυ η 24ωρη προειδοποιητική απεργία περισσότερων από 350.000 εργαζομένων σε σιδηροδρόμους, αεροδρόμια, λεωφορεία, λιμάνια και αυτοκινητοδρόμους. Ενόψει του νέου γύρου των διαπραγματεύσεων με τους εργοδότες στο τέλος Απριλίου, το συνδικάτο Ver.di και η Ένωση Εργαζομένων στους Σιδηροδρόμους EVG διεκδικούν μισθολογικές αυξήσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB), ήδη από την έναρξη χθες της νυχτερινής βάρδιας δεν κυκλοφορεί κανένα υπεραστικό τρένο, ενώ στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, τη Βαυαρία, την Έσση, την Σαξονία, την Κάτω Σαξονία, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και την Ρηνανία-Παλατινάτο επηρεάζονται και τα τοπικά δρομολόγια, όπως και η κίνηση των λεωφορείων. Αντίστοιχα έχει παραλύσει η λειτουργία των αεροδρομίων της Φρανκφούρτης, της Στουτγάρδης, του Ντίσελντορφ, της Καρλσρούης, του Μαγδεμβούργου και του Μονάχου, όπου η απεργία είναι 48ωρη και ξεκίνησε από χθες με ακύρωση όλων των τακτικών πτήσεων. Στα υπόλοιπα κρατίδια δεν γίνονται σήμερα ανάλογες κινητοποιήσεις, καθώς ισχύουν διαφορετικές συμβάσεις, οι οποίες δεν τελούν αυτή τη στιγμή υπό διαπραγμάτευση.

Στην απεργία συμμετέχουν ακόμη οι εργαζόμενοι στα λιμάνια, αλλά και στους αυτοκινητοδρόμους, όπου πολλά τούνελ θα παραμείνουν σήμερα κλειστά. Σε δέκα από τα δεκαέξι κρατίδια ήρθη χθες η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς από την απεργία, ενώ σε πολλές οδικές αρτηρίες της χώρας διαπιστώνονται από νωρίς το πρωί σοβαρά προβλήματα, καθώς οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους. Οι εργοδότες έχουν πάντως δώσει ειδικά για σήμερα το δικαίωμα εξ αποστάσεως εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό.

«Η προθυμία για συμμετοχή στην απεργία είναι πολύ μεγάλη, όπως και η οργή των εργαζομένων εναντίον των εργοδοτών που τους κρατούν στάσιμους», δήλωσε ο Κρίστιαν Λόροχ, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της EVG. Για σήμερα, όπως είπε, έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον 50 συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα.

Η Ver.di διεκδικεί αυξήσεις αποδοχών ύψους 10,5% ή τουλάχιστον 500 ευρώ μηνιαίως και μεγαλύτερα μπόνους για το προσωπικό των αεροδρομίων που εργάζεται σε νυχτερινές βάρδιες και σε αργίες. «Η απεργία είναι απαραίτητη προκειμένου να ξεκαθαρίσει στους εργοδότες ότι θα επιμείνουμε στις απαιτήσεις μας. Μια ουσιαστική αύξηση αποδοχών αποτελεί θέμα επιβίωσης για πολλές χιλιάδες εργαζομένων», δήλωσε ο επικεφαλής της Ver.di Φρανκ Βέρνεκε. Η EVG από την άλλη πλευρά, διεκδικεί αυξήσεις ύψους 12% για τους εργαζόμενους στους σιδηροδρόμους. Η DB έχει μέχρι τώρα αντιπροτείνει αυξήσεις σε δύο στάδια, συνολικού ύψους 5% και χαρακτήρισε την κινητοποίηση «εντελώς δυσανάλογη, ανεδαφική και περιττή». Οι επιβάτες «χρειάζονται τώρα μια γρήγορη λύση, όχι μια μεγάλη απεργία», δήλωσε ο επικεφαλής του Τμήματος Προσωπικού της DB Μάρτιν Ζέλερ. Από την πλευρά των συνδικαλιστών, ο επικεφαλής της EVG Μάρτιν Μπούρκερτ παραδέχθηκε ότι η σημερινή κινητοποίηση θα είναι «κοφτερό μαχαίρι» για το επιβατικό κοινό, αλλά διαβεβαίωσε ότι τα συνδικάτα το χρησιμοποιούν υπεύθυνα και πρόσθεσε ότι περιμένει μια λογική διαπραγματευτική πρόταση από τους εργοδότες στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για το τέλος Απριλίου.

Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χεμπεστράιτ δήλωσε ότι το δικαίωμα στην απεργία είναι θεμελιώδες, αλλά κάλεσε τα συνδικάτα και τους εργοδότες «να βρουν μια βιώσιμη λύση ώστε οι συνέπειες αυτής της απεργίας να μην είναι τόσο κακές για τους πολίτες της χώρας μας». Σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov πάντως το 55% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι στηρίζει την κινητοποίηση και θεωρεί θεμιτό τα δύο μεγάλα συνδικάτα να συντονίζουν τη δράση τους.

