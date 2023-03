Κόσμος

Αλβανία: Επίθεση με καλάσνικοφ σε τηλεοπτικό σταθμό - Ένας νεκρός

Πυροβολισμοί ρίχτηκαν από αυτοκίνητο την ώρα που περνούσε μπροστά από το κτίριο του τηλεοπτικού σταθμού

Ένας φρουρός ασφαλείας σκοτώθηκε την περασμένη νύκτα σε επίθεση με αυτόματο όπλο εναντίον του μεγαλύτερου ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού της Αλβανίας, του Top Channel, ανακοινώθηκε από την αστυνομία.

Πυροβολισμοί ρίχτηκαν με Καλάσνικοφ από αυτοκίνητο την ώρα που περνούσε μπροστά από το κτίριο του τηλεοπτικού σταθμού, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί αυτός ο 60χρονος άνδρας.

«Άτομα που εξακολουθούν να μην έχουν ταυτοποιηθεί άνοιξαν πυρ με ριπές αυτομάτου όπλου προς την κατεύθυνση του κτιρίου του Top Channel», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα κατήγγειλε μια «εγκληματική επίθεση» και εξέφρασε την «αλληλεγγύη» του προς τους εργαζομένους του σταθμού. Η επίθεση καταδικάσθηκε επίσης από όλα τα πολιτικά κόμματα.

Τη στιγμή της επίθεσης, η οποία πραγματοποιήθηκε γύρω στη 01:00 (02:00 ώρα Ελλάδας), ο φρουρός ασφαλείας βρισκόταν σε ένα φυλάκιο από γυαλί στην αυλή του κτιρίου.

Ο εν λόγω σταθμός απασχολεί εκατοντάδες εργαζομένους και πολλοί απ' αυτούς βρίσκονταν την ώρα της επίθεσης μέσα στο κτίριο.

