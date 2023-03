Κοινωνία

Ηλιούπολη - Βιασμοί ανηλίκων: Προφυλακιστέος ο προπονητής Ταε Κβον Ντο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ομόφωνη απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα, ο προπονητής Ταε Κβον Ντο, οδηγείται στη φυλακή.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ενώπιον της 14ης τακτικής ανακρίτριας ο 44χρονος προπονητής Ταε Κβον Ντο από την Ηλιούπολη, ο οποίος κατηγορείται για τους βιασμούς πέντε ανηλίκων αθλητριών του από το 2009 μέχρι το 2020.



Ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα έδειξαν το δρόμο της φυλακής στον κατηγορούμενο, καθώς δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς που προέβαλε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες. Ο 44χρονος προπονητής απολογήθηκε για τα αδικήματα του βιασμού κατά συρροή, της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Στέφανος: Χτύπησαν 17χρονο και του έκλεψαν το πορτοφόλι

Ανάβυσσος: Μητέρα και κόρη ήρθαν αντιμέτωπες με ληστές

Σύγκρουση αεροπλάνων: Η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας