Ναρκωτικά - Κορωπί: Συλλήψεις και κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ηρωίνης

Δυο αδέρφια από την Αλβανία στα χέρια των Αρχών. Πως διακινούσαν την ηρωίνη μέσω ταξί που οδηγούσε ο ένας από αυτούς.

Δύο αδελφοί από την Αλβανία, ηλικίας 29 και 34 ετών, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στο Κορωπί, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση-εμπορία ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατασχέθηκε ηρωίνη συνολικού βάρους 10 κιλών και 869 γραμμαρίων.

Όπως αναφέρουν στο ΑΠΕ – ΜΠΕ αστυνομικές πηγές, οι δύο κατηγορούμενοι, πιθανότατα, συνεργάζονταν με διεθνές κύκλωμα μεταφοράς ναρκωτικών, τα οποία ήταν κρυμμένα μέσα σε έπιπλα. Παράλληλα, η διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών γινόταν με το ταξί που οδηγούσε ο 34χρονος, ο οποίος χρησιμοποιούσε την εργασία του ως κάλυψη.

Εκτός από την ηρωίνη, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εξοπλισμός επανατυποποίησης ναρκωτικών ουσιών. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

