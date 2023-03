Life

“Παγιδευμένοι”: Συγκλονιστικό το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά του ΑΝΤ1. Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η ανακάλυψη του Δημήτρη για το ψέμα που του είπε η Άννα θα τον συντρίψει.

Η Υβόννη ξέρει ότι είναι στο χέρι της να στείλει τον Αλέκο στη φυλακή. Η πρόταση που της έκανε η Άννα εγγυάται την ελευθερία της. Θα το κάνει, όμως;

Η αποκάλυψη για τον πατέρα του παιδιού της Δώρας θα οδηγήσει τη Χρύσα σε μία απρόσμενη απόφαση που θα συνταράξει όλη την οικογένεια και θα συγκλονίσει την Ειρήνη.

Η κίνηση του Σταύρου να επέμβει στην υπόθεση που έχει αναλάβει η Αγγελική την κάνει έξαλλη, φέρνοντάς τους σε ανοικτή αντιπαράθεση.

Κι ενώ το περιεχόμενο του φακέλου που έχει λάβει η Άννα, της «καίει», ακόμα, τα χέρια, οι εξελίξεις δεν την αφήνουν να καταλάβει ότι το βίντεο του Άγγελου κρύβει κάποιο μήνυμα που θα την συγκλονίσει.

Ο Μάρκος, στην προσπάθειά του να βγάλει από τη φυλακή τον Αλέκο, θα ζητήσει κάτι απροσδόκητο από την Κατερίνα που θα την αφήσει εμβρόντητη.

Τα παιδιά προχωρούν τη «δουλειά» κάτω από την πίεση του Νώντα. Πόσο άσχημα θα μπλέξουν;

Ο Δημήτρης πιέζει την Άννα να του πει τι είναι αυτό που του κρύβει. Θα του πει η Άννα την αλήθεια για τον μυστηριώδη φάκελο;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

