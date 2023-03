Πολιτισμός

Πάπας Φραγκίσκος - Μενδώνη: Συνάντηση στο Βατικανό (εικόνες)

Την πρόσκληση του Πάπα Φραγκίσκου αποδέχθηκε η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, που βρέθηκε στο Βατικανό.

Η υπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, έγινε δεκτή, σήμερα στο Βατικανό από τον Πάπα Φραγκίσκο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα μετά από πρόσκλησή του ποντίφικά και, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν διάρκειας σαράντα πέντε λεπτών.

Η κυρία Μενδώνη επέδωσε στον Πάπα επιστολή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία τον ευχαρίστησε για τη σημαντική του απόφαση, να δωριθούν στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, τα τρία θραύσματα του Παρθενώνα, τα οποία μεταφέρθηκαν και εκτίθενται, ήδη, στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η υπουργός Πολιτισμού στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη σημασία της πράξης αυτής, για όλο τον ελληνικό λαό, όπως και στον ιδιαίτερο συμβολισμό της.

Από την μεριά του, ο Πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε στο ουκρανικό και στο πόσο σημαντικές είναι όλες οι προσπάθειες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ειρήνης. Κατά τν συνομιλία, σύμφωνα με πληροφορίες, διαφάνηκε η εξαιρετική, φιλάδελφη και ειλικρινής σχέση του Ποντίφικα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Πάπας Φραγκίσκος υπογράμμισε και πάλι, επίσης, τον ιδιαίτερο σεβασμό του προς τη χώρα μας, ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού.

Στο τέλος της σημερινής συνάντησης, η κυρία Μενδώνη δώρισε στον Πάπα ένα αντίγραφο μαρμάρινου αγάλματος του πρώτου αιώνα π.Χ., γνωστού ως «το Προσφυγάκι». Το πρωτότυπο άγαλμα είχε βρεθεί στο Γεροντικό της Νύσας -κοντά στη Σμύρνη- και μεταφέρθηκε στην Ελλάδα από Μικρασιάτες πρόσφυγες, οι οποίοι και το δώρισαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Το άγαλμα απεικονίζει ένα βοσκόπουλο, με κάπα και κουκούλα, που κρατά στο χέρι ένα κουταβάκι. Το αντίγραφο κατασκευάσθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, ειδικά για τον Ποντίφικα, γνωρίζοντας τη μεγάλη του αγάπη προς τα παιδιά και την ιδιαίτερη ευαισθησία του προς το προσφυγικό.





