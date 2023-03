Life

Daily Mail: Ο πρίγκιπας Χάρι και ο Έλτον Τζον εμφανίστηκαν στη δίκη

Μαζί με άλλες προσωπικότητες, όπως η Λιζ Χάρλεϊ, έχουν καταθέσει αγωγές για «κατάφωρη παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους».

Στην Βρετανία ξεκίνησε σήμερα η τετραήμερη ακροαματική διαδικασία για την αγωγή που έχει καταθέσει ο πρίγκιπας Χάρι, ο τραγουδιστής και συνθέτης Έλτον Τζον και άλλες διασημότητες κατά της εταιρείας Associated Newspapers για «κατάφωρη παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους».

Πρόκειται για την εταιρεία που εκδίδει τις εφημερίδες Daily Mail και Mail on Sunday, δύο από τις δημοφιλέστερες εφημερίδες στην Βρετανία, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1, Ισαάκ Καρυπίδης.

Αν και οι λεπτομέρειες για το ακριβές κατηγορητήριο δεν έχουν γίνει γνωστές, μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε η Associated Newspapers, παρ’ όλα αυτά σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες οι ενάγοντες την κατηγορούν μεταξύ άλλων: ότι προσέλαβε ιδιωτικούς αστυνομικούς οι οποίοι τοποθέτησαν κοριούς σε αυτοκίνητα και σπίτια για την παρακολούθηση των τηλεφώνων τους και την καταγραφή των συνομιλιών τους. Για παράνομη πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά και δωροδοκία αστυνομικών ώστε να εξασφαλίσουν ευαίσθητες πληροφορίες, ιατρικού περιεχομένου από ιδιωτικές κλινικές.

Η Associated Newspapers κάνει λόγο για «εξωφρενικές συκοφαντίες». Σε αυτή τη φάση το δικαστήριο θα αποφασίσει αν η υπόθεση θα πρέπει να προχωρήσεις σε πλήρη δικαστική διερεύνηση.

Αίσθηση προκάλεσε η παρουσία του πρίγκιπα Χάρι στο Ανώτατο δικαστήριο ενώ μεταξύ των εναγόντων είναι και άλλες διασημότητες όπως ο τραγουδιστής και συνθέτης Έλτον Τζον και η ηθοποιός Λιζ Χάρλεϊ.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η πρώτη από συνολικά τέσσερις παρόμοιες αγωγές που έχει καταθέσει ο πρίγκιπας Χάρι κατά βρετανικών μέσων ενημέρωσης και αναμένεται να απασχολήσουν τους επόμενους μήνες την βρετανική δικαιοσύνη.

