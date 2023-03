Τεχνολογία - Επιστήμη

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Παραιτήθηκαν οι καθηγητές Γεωπονίας της Άρτας

Σύσσωμο το ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής Γεωπονίας παραιτείται. Η σχετική ανακοίνωση.

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται καθηγητές και φοιτητές της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα, διεκδικώντας την νομοθετική κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους.

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό καλείται να υποβάλει παραιτήσεις στην πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 'Αννα Μπατιστάτου, υποστηρίζοντας πως η σχετική τροπολογία που έχει κατατεθεί στην Βουλή «είναι πρόχειρη βιαστική ,αόριστη και δεν λύνει το πρόβλημα».

Στην ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής Γεωπονίας, μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«Κατατέθηκε το άρθρο 126, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που "προβλέπει" την απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων γεωπόνου στους αποφοίτους των Σχολών μας. Το συγκεκριμένο άρθρο αποπνέει, ακόμη και τώρα, τη διάθεση της Πολιτείας να μη δώσει καθαρή λύση στο πρόβλημα που η ίδια προκάλεσε. Είναι γραμμένο πρόχειρα και βιαστικά, διατηρώντας το διαχωρισμό σε Γεωπονικές Σχολές που αναφέρονται ονομαστικά και σε όλες τις υπόλοιπες σε σωρό, οι οποίες καλούνται αποσπασματικά και κατά μόνας να αιτηθούν την αναγνώρισή τους, αφού πρώτα γνωμοδοτήσουν αναρμόδιοι με την άσκηση του επαγγέλματος φορείς, χωρίς να προβλέπει ρητές προθεσμίες για την ευόδωση του αιτήματός τους, αλλά καταλήγει στην αόριστη αναφορά έκδοσης μιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, δημιουργώντας οφθαλμοφανή περιθώρια για τη διατήρηση των συνθηκών ομηρίας χιλιάδων πτυχιούχων. Όλα αυτά, θα τα θέσουμε υπόψη της Εθνικής Αντιπροσωπείας τις επόμενες ημέρες, ώστε κανείς να μην μπορεί να επικαλεστεί εκ των υστέρων άγνοια.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, αισθανόμαστε ότι η Πολιτεία αμφισβητεί στην πράξη το έργο μας και την ποιότητά του. Έχοντας πλήρη επίγνωση για τις πράξεις μας και με αίσθημα ευθύνης και αξιοπρέπειας, τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφασίζουμε να υποβάλουμε τις παραιτήσεις μας στην αξιότιμη κα. Πρύτανη και να απαλλάξουμε πλέον το Δημόσιο, από το κόστος της μισθοδοσίας μας, αφού, όπως φαίνεται, δεν μας χρειάζεται».

