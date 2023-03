Κόσμος

ΗΠΑ: Μακελειό σε σχολείο στο Τενεσί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαθητές και ενήλικοι μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης που εξαπέλυσε έφηβη.

Τρεις μαθητές και τρεις ενήλικοι σκοτώθηκαν σήμερα σε ιδιωτικό σχολείο του Τενεσί από τα πυρά ενόπλου που σκοτώθηκε αργότερα από αστυνομικούς.

Ήταν 10:13 (τοπική ώρα) όταν η αστυνομία σήμανε συναγερμό στο Covenant School ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή και ζήτησαν από τους γονείς που έσπευσαν στο σημείο αγωνιώντας για την τύχη των παιδιών τους, να παραμείνουν σε απόσταση ασφαλείας.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νάσβιλ Ρον Τόμας διευκρίνισε ότι την επίθεση εξαπέλυσε μια έφηβη, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής, η οποία ήταν οπλισμένη με δύο επιθετικά τυφέκια και ένα περίστροφο. Περικυκλώθηκε από πέντε αστυνομικούς και έπεσε νεκρή από τα πυρά τους.

Στο συγκεκριμένο ιδιωτικό σχολείο φοιτούν περίπου 200 μαθητές, ηλικίας έως και 12 ετών.

Δεκάδες ένοπλες επιθέσεις καταγράφηκαν την προηγούμενη χρονιά σε σχολεία των ΗΠΑ. Τον Μάιο, ένας 18χρονος σκότωσε 19 παιδιά και δύο εκπαιδευτικούς σε σχολείο της πόλης Ουβάλντε στο Τέξας.

??????BREAKING: At least 4 people killed, including shooter, at Covenant School in #Nashville, #Tennessee. pic.twitter.com/siKJOIC1Nw — Terror Alarm (@Terror_Alarm) March 27, 2023





Ειδήσεις σήμερα:

Ισραήλ: Γενική απεργία κατά της δικαστικής μεταρρύθμισης Νετανιάχου

Χαλκιδική: Απόδραση 26χρονης κρατούμενης που κατηγορείται για κλοπή “μαμούθ”

Σύγκρουση αεροπλάνων: Η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας