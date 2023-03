Πολιτική

Τσίπρας: Κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας μακράς πνοής με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ο Μητσοτάκης θέλει να κλέψει βουλευτές από άλλα κόμματα, για να κάνει μια κυβέρνηση κουρελού», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, με προϋπόθεση να είναι πρώτο κόμμα -για ηθικούς και αριθμητικούς λόγους- θα είναι κυβέρνησης 4ετίας που θα δώσει σταθερότητα, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο Δώρα Αναγνωστοπούλου στο πλαίσιο του διήμερου Συνεδρίου με τίτλο: «Για μια Προοδευτική Ατζέντα της Επόμενης Δεκαετίας: Στόχοι - Προτεραιότητες - Πολιτικές» που διοργανώνει το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ.

Είπε ότι μια κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό τη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να είναι κυβέρνηση βιώσιμη που θα μακροημερεύσει διότι βασική προϋπόθεση για βιώσιμη κυβέρνηση μακράς πνοής είναι να υπάρχουν προγραμματικές συμφωνίες και «τι προγραμματικές συμφωνίες μπορεί να κάνει ένα κόμμα που αποτελεί τον πυρήνα της νεοφιλελεύθερης αντίληψης με κόμματα που θέλουν να λέγονται προοδευτικά;».

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη ότι οι σταθερές κυβερνήσεις από ένα κόμμα αλλά όχι μόνο από ένα χρώμα είναι οι πιο κατάλληλες και δοκιμασμένες για τη χώρα μας, καθώς και αν αυτό αποτελεί κάλεσμα για μεταγραφές, ο κ. Τσίπρας είπε ότι «μάλλον περιγράφει αυτό που λέμε κυβερνήσεις-κουρελού, δηλαδή να κλέψει βουλευτές από άλλα κόμματα». «Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει όρο και προϋπόθεση για βιώσιμη κυβέρνηση μακράς πνοής» σχολίασε και συνέχισε: «Μπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να έχει μακρά εμπειρία και παράδοση σε αποστασίας, αλλά δεν μπορεί αυτό να είναι το μέλλον της χώρας».

Τόνισε ότι «η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση σταθερή και μακράς πνοής και μπορεί να δοθεί με το μήνυμα της αναγκαίας πολιτικής αλλαγής με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ», δηλώνοντας την πεποίθηση του ότι «είναι πιο εφικτό από ποτέ να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα τις κάλπες της απλής αναλογικής».

Ερωτηθείς για τη στάση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι θεωρεί πρώτιστης σημασίας να κουβεντιάσουμε «και πριν τις εκλογές, κυρίως μετά, τις πολιτικές». «Όποιον βάζει το κάρο μπροστά απ' το άλογο τον αδικεί και τον ίδιο, εν προκειμένω τον κ. Ανδρουλάκη που δεν τον έχω ακούσει να μιλά για πολιτικές αλλά για τα πρόσωπα. Δηλαδή το μόνο πρόβλημά του στην πολιτική της ΝΔ, στην πιθανότητα να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ είναι ο Μητσοτάκης; Όχι η πολιτική του;», είπε. «Δεν λέω», σχολίασε, «είναι ένα πρόβλημα και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, αλλά μεγαλύτερο πρόβλημα για τη χώρα είναι η πολιτική του, των ιδιωτικοποιήσεων, των απευθείας αναθέσεων, της απαξίωσης του κοινωνικού κράτους...». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως «μια προοδευτική κυβέρνηση έρχεται να απαντήσει πρωτίστως σε αυτά- από εκεί και πέρα εμείς προφανώς βάζουμε το άλογο μπροστά απ' το κάρο, άρα τις πολιτικές, την ανάγκη αλλαγής πολιτικής».





Στο θέμα των προσώπων ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι «την τελευταία φορά που δεν επέλεξε ο λαός τον πρωθυπουργό και τον επέλεξαν άλλοι, δεν είχαμε και πολύ καλά αποτελέσματα». «Στις δημοκρατίες είναι καλό να μην γίνονται παρακάμερες παρασκηνίων που θα αποφασίζουν για τις πολιτικές και τα πρόσωπα, αλλά η κρίση του λαού να γίνεται σεβαστή. Άρα ας αφήσουμε τον ελληνικό λαό να μιλήσει στην κάλπη».

Τόνισε ότι ανάμεσα στην προεκλογική και τη μετεκλογική περίοδο μεσολαβεί η λαϊκή ετυμηγορία, σχολιάζοντας ότι «είναι απολύτως λογικό μικρότερα κόμματα να μην ανοίγουν τα χαρτιά τους για το τι θα κάνουν την επόμενη μέρα». Ωστόσο δήλωσε τη βεβαιότητά του πως «αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει πρώτο κόμμα, θα είναι εντελώς διαφορετικό το σκηνικό και όσοι έχουν στοιχειωδώς το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, δεν θα επιλέξουν την άρνηση -αν υπάρχει η δυνατότητα και προκύπτει από τους αριθμούς- της συμμετοχής σε ένα κυβερνητικό σχήμα, που μπορεί να οδηγήσει σε δεύτερες εκλογές, που η εμπειρία μας έχει δείξει ότι θα συρρικνωθούν τα ποσοστά τους». «Άρα δεν δίνω καθόλου σημασία στις κορώνες που ακούγονται προεκλογικά, όμως πολύ μεγάλη σημασία έχουν οι προγραμματικές θέσεις, το πού πρέπει να πάει η χώρα» προσέθεσε.

Σημείωσε, επίσης ότι «αν επιδιώκουμε πολιτική αλλαγή, αν θέλουμε και επιδιώκουμε να σταματήσει αυτή η 4ετία που έχει γυρίσει πίσω τη χώρα σε πάρα πολλά, αν θέλουμε να υπάρξει άλλη κυβέρνηση και άλλος πρωθυπουργός πέραν του κ. Μητσοτάκη, σημαίνει ότι πρέπει να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές». «Αυτός που μπορεί να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι «η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές με απλή αναλογική είναι το κλειδί που θα δρομολογήσει εξελίξεις την αμέσως επόμενη μέρα για να έχουμε κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας, μακράς πνοής». Είπε ακόμη πως αν ο λαός αποφασίσει ότι η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να συνεχίσουν, θα είναι αντικειμενικά μια περιπέτεια για τη χώρα, διότι -όπως είπε- «εφόσον ο ίδιος αρνείται την κυβέρνηση συνεργασίας σημαίνει ότι θα πηγαίνουμε διαρκώς σε εκλογές μέχρι να πάρει αυτοδυναμία».

Ειδήσεις σήμερα:

Ισραήλ: Γενική απεργία κατά της δικαστικής μεταρρύθμισης Νετανιάχου

Χαλκιδική: Απόδραση 26χρονης κρατούμενης που κατηγορείται για κλοπή “μαμούθ”

Σύγκρουση αεροπλάνων: Η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας