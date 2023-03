Πολιτική

Μητσοτάκης: Τη συμφωνία αλήθειας που υπογράψαμε το 2019 την τηρήσαμε

«Τα σύννεφα της συγκυρίας δεν μπορούν να κρύψουν τη διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα του 2019 και στην Ελλάδα του 2023», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

«Η καρδιά της Ρούμελης είναι σήμερα γαλάζια. Και με τη δική σας δυναμική παρουσία να γίνεται η καλύτερη απάντηση σε όσους αμφιβάλλουν πως η ΝΔ είναι η μεγάλη παράταξη που εγγυάται τη σταθερότητα. Εμείς μόνο μπορούμε να οδηγήσουμε την Ελλάδα στο μέλλον που της αξίζει και θα το κάνουμε. Θα κερδίσουμε στις επόμενες εκλογές για να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά, για να αλλάξουμε τη χώρα πιο τολμηρά, πιο αποτελεσματικά, για μια πατρίδα που θα μας κάνει πραγματικά υπερήφανους» ανέφερε ο πρωθυπουργός μιλώντας στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας.

«Ο Μάιος είναι κοντά φέρνοντας μια νέα άνοιξη με το διπλό δικό σας μήνυμα. Είναι μήνυμα αναστοχασμού και συλλογικής ανασυγκρότησης μετά την τραγωδία των Τεμπών. Είναι και μήνυμα μάχης για να μείνει η χώρα σε τροχιά ευημερίας. Το φως της νέας Ελλάδος πρέπει να απλωθεί παντού και σε όλους.

Ξέρουμε πια ότι στα Τέμπη συναντήθηκαν τα ανθρώπινα λάθη με τις ελλείψεις ενός προβληματικού οργανισμού, με διαχρονικά προβλήματα που δυστυχώς δεν μπορέσαμε να ανατάξουμε πλήρως πριν μας προλάβει το κακό. Γι'αυτό ανέλαβα την ευθύνη στο όνομα όλων όσων κυβέρνησαν τη χώρα, καθώς το δράμα έγινε με εμάς το τιμόνι.

Προσωπικά δεν κρύφτηκα ποτέ, ούτε θα πω φταίνε οι άλλοι εκτός από εμάς. Εμείς πρώτοι έχουμε το χρέος να διαμορφώσουμε τους όρους ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ ξανά ένα τέτοιο κακό».

Δεν θα ακολουθήσω εκείνους που ρίχνουν κομματικό δηλητήριο πάνω σε ένα εθνικό τραύμα

Αυτή την υπόσχεση τη θεωρώ ιερό καθήκον. Κανείς δεν πονάει σήμερα περισσότερο από τις οικογένειες των θυμάτων. Δεν θα ακολουθήσω εκείνους που ρίχνουν κομματικό δηλητήριο πάνω σε ένα εθνικό τραύμα. Μένω στην προφανή αλήθεια.

Η τηλεδιοίκηση των τρένων που έπρεπε να είναι έτοιμη από το 2016 δεν έγινε ποτέ από την τότε κυβέρνηση. Εμείς δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το έργο εγκαίρως. Τα υπόλοιπα δείχνουν την παλιά Ελλάδα που θα πολεμήσω και θα αλλάξω. Δεν πρέπει να μείνει ο τόπος πίσω. Καθήκον μας να σφίξουμε τα δόντια. Μετατρέποντας το θυμό σε πείσμα για μεγάλες ανατροπές.

Στο συγκεκριμένο πεδίο η μεταρρυθμιστική μας απόπειρα ηττήθηκε. Χάσαμε αυτή τη μάχη, αλλά θα επιμείνουμε πιο δυναμικά στον πόλεμο με το παρελθόν μέχρι να αλλάξει κάθε δημόσια δράση και κάθε ατομική στάση. Κι έτσι αισθάνομαι ότι πρέπει να απαντήσουμε και σε εκείνους που επενδύουν στη συμφορά. Τέτοιες συμπεριφορές έχουμε πολλές. Ο κ. Σπίρτζης μίλησε δύο ώρες στη βουλή χωρίς να πει μία συγνώμη και ο αρχηγός του είπε περίπου ότι όλα λειτουργούσαν τέλεια μέχρι τον Ιούλιο του 2019. Αυτό το έργο θα το δούμε πολλές φορές. Θα αποτύχει οικτρά. Η αλήθεια απορρίπτει πριν από καθετί τη λύπη. Οι πολίτες εκδικούνται τον κυνισμό. Δεν ξεχνούν τα πολύ σημαντικά που πετύχαμε αυτά τα τέσσερα χρόνια και τα οποία κανείς δεν μπορεί να διαγράψει.

Καμία κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά δεν αντιμετώπισε στη θητεία της περισσότερες εξωγενείς κρίσεις από τη δική μας.

Τη συμφωνία αλήθειας που υπογράψαμε το 2019 την τηρήσαμε

Δεν χρειάζεται να σκεφτείτε τι θα συνέβαινε στην πατρίδα αν όλα αυτά συνέβαιναν σε άλλους. Τη συμφωνία αλήθειας που υπογράψαμε το 2019 την τηρήσαμε. Θυμάμαι όταν είχα μιλήσει στη Λαμία το 2019. Οι κεντρικές δεσμεύσεις ήταν ότι θα μειώσουμε φόρους και θα αυξήσουμε δουλειές και επενδύσεις στηρίζοντας τους πιο ευάλωτους, ότι θα φέρουμε ανάπτυξη στην οικονομία, ότι θα ενώσουμε διχασμένη κοινωνία και θα ξανακάνουμε την πατρίδα γεωπολιτικά ισχυρή. Για αυτά είχα δεσμευτεί.

Σήμερα οι πολίτες έχουν ελαφρυνθεί από δεκάδες φορολογικά βάρη. Μειώσαμε τον ΕΝΦΙΑ 35%. Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης. Κάθε γονιός μεταβιβάζει δωρεάν στα παιδιά του. Όλοι οι πολίτες πληρώνουν χαμηλότερες εισφορές. Δημιουργήσαμε 300.000 νέες δουλειές. Προσελκύουμε συνεχώς ξένες επενδύσεις. Τα έσοδα του τουρισμού πάνε από ρεκόρ σε ρεκόρ όπως και οι εξαγωγές. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ και σήμερα είναι στα 780 ευρώ.

Πήρα προσωπικά αυτή την απόφαση γιατί αναγνωρίζω πρώτος ότι οι αμοιβές στη χώρα μας είναι ακόμα χαμηλές. Θα λύσει όλα τα προβλήματα αυτή η αύξηση; Όχι, αλλά είναι μια σημαντική ανακούφιση. Οι συνταξιούχοι είδαν για πρώτη φορά αύξηση μετά από 12 χρόνια. Υπήρχε ένα ζήτημα με την περιβόητη προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου. Όσοι αδικούνται θα πάρουν έκτακτη στήριξη από 200 έως 300 ευρώ στο τέλος αυτού του μήνα. Στα σχολεία μας μετά από 12 χρόνια διορίστηκαν 25.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, πάνω από 4000 στην ειδική αγωγή.

Τα σύννεφα της συγκυρίας δεν μπορούν να κρύψουν τη διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα του 2019 και στην Ελλάδα του 2023

Στη διάρκεια της πανδημίας στηρίξαμε τις επιχειρήσεις και σώσαμε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Σχεδόν μισό δισ. έχουμε εξασφαλίσει για να αναγεννηθεί η Εύβοια. Το καλάθι του νοικοκυριού και το market pass δίνουν σημαντική ανακούφιση. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι τα χειρότερα του πληθωρισμού είναι πια πίσω μας.

Απέναντι στην ενεργειακή κρίση η Πολιτεία βρέθηκε δίπλα στον πολίτη. Το βλέπετε στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Το κάναμε φορολογώντας τους μεγάλους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Απόδειξη ότι δεν είμαστε μόνο το κόμμα της ανάπτυξης, αλλά η μεγάλη λαϊκή παράταξη της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Το 2019 μιλούσα για το όραμά μου για ψηφιακή δημόσια διοίκηση. Για πολλούς αυτά φάνταζαν ξένη γλώσσα. Κι όμως σήμερα το gov.gr διεκπεραιώνει 1,2 δις ψηφιακές συναλλαγές.

Οι ενεργειακές υποδομές και τα αρδευτικά έργα υλοποιούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ταυτόχρονα με υλοποίηση μιας σειράς μεγάλων έργων υποδομής.

Σας είχα πει ότι στην επικίνδυνη γειτονιά στην οποία βρισκόμαστε δεν γίνεται η χώρα μας να μην επενδύει στον εκσυγχρονισμό της εθνικής μας άμυνας. Μόλις προχθές, την 25η Μαρτίου, πέταξαν τα υπερσύγχρονα Ραφάλ που αποκτήσαμε σε χρόνο ρεκόρ. Μαζί τους πέταξαν τα αναβαθμισμένα f16 viber. Παρέλασαν για πρώτη φορά τα σύγχρονα άρματα Μάρντερ. Την ίδια ώρα στη Γαλλία ναυπηγούνται οι δύο πρώτες φρεγάτες Μπελαρά. Τα ναυπηγεία της Ελευσίνας και του Σκαραμαγκά σώθηκαν από αυτή την κυβέρνηση. Τα σύννεφα της συγκυρίας όσο κι αν σκιάζουν προσωρινά τον ορίζοντα δεν μπορούν να κρύψουν τη διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα του 2019 και στην Ελλάδα του 2023.

Η Ελλάδα του 2027 θα είναι πολύ καλύτερη από τη σημερινή

Η ανεργία μειώθηκε κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Έχουμε την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα της Μόριας, αυτή που άλλοτε δεν ξεχώριζε θαλάσσια σύνορα, σήμερα σώζει ζωές στο Αιγαίο και επεκτείνει το φράκτη στον Έβρο. Έχει μια φωνή που ακούγεται πια παντού. Από το αμερικανικό κογκρέσο και τις Βρυξέλλες μέχρι τον Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο.

Επέμεινα σε αυτόν τον ενδεικτικό απολογισμό όχι για να πανηγυρίσω. Και λάθη κάναμε, και καθυστερήσεις υπήρξαν και πισωγυρίσματα είδαμε. Ποτέ δεν υποσχέθηκα θαύματα. Υποσχέθηκα αλήθειες και σκληρή δουλειά. Ξέρω καλά ότι πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα, ότι οι μισθοί είναι χαμηλοί, ότι ο νέοι πασχίζουν για τη στέγη, ότι το παλιό βαθύ κράτος της αναξιοκρατίας μας δείχνει σε κάθε ευκαιρία τα δόντια του.

Να θυμίζετε τη συνέπεια λόγων και έργων στην πολιτική μας. Πολύ περισσότερο όταν ο αντίπαλός μας είχε τάξει να σκίσει τα μνημόνια με ένα νόμο για να κλείσει τις τράπεζες και να μας φορτώσει τρίτο αχρείαστο μνημόνιο.

Αυτό το έργο απαντά σε κάποιους γενικούς αφορισμούς ότι τάχα αυτή θα είναι πάντα η Ελλάδα και δεν αλλάζει. Όχι. Η Ελλάδα αλλάζει. Μερικές φορές όχι όσο γρήγορα θέλουμε. Όπως η χώρα του 2023 δεν έχει σχέση με την Ελλάδα του 2019, έτσι και η Ελλάδα του 2027 θα είναι πολύ καλύτερη από τη σημερινή.

Οι Έλληνες έχουν και μνήμη και γνώση-Θα ακυρώσουν τόσο τη βόμβα της ακυβερνησίας όσο και μιας νέας πολιτικής ανωμαλίας

Θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω; Θα κατοχυρώσουμε όσα πετύχαμε ή θα κυλήσουμε πίσω ;

Να γνωρίζετε πως στο δρόμο προς τις κάλπες θα αναμετρηθούμε με αντιπάλους που παραμένουν αδιόρθωτοι. Οι ίδιοι είναι, ο πολιτικός τραμπούκος κ. Πολάκης και από την άλλη ο αμετάκλητα καταδικασμένος για παράβαση καθήκοντος κ. Παππάς. Καταδικάστηκε 13-0. Τι θα μας πει η αντιπολίτευση; Ότι ο κ. Σπίρτζης θα φτιάξει τα τρένα; Ο κ. Κατρούγκαλος τις συντάξεις; Ο κ. Φίλης την παιδεία; Αυτοί που αρνήθηκαν τους εθνικούς εξοπλισμούς θα μας προστατεύσουν από ξένες απειλές; Αυτό που έκαναν την Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι θα φυλάξουν τα σύνορα; Το μόνο που δεν φωνάζουν είναι ότι θα συναντηθούν και πάλι με τον κ.Βαρουφάκη για να ξανακλείσουν οι τράπεζες και να επιστρέψουν οι φόροι. Όχι ευχαριστώ απαντούν οι πολίτες. Δεν θα υπάρξει δεύτερη φορά στη συμφορά.

Οι Έλληνες έχουν και μνήμη και γνώση. Θα ακυρώσουν τόσο τη βόμβα της ακυβερνησίας όσο και μιας νέας πολιτικής ανωμαλίας. Αυτός είναι ο λόγος που λέω ότι στην πρώτη κάλπη οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Και όταν λέω ποιος εννοώ ποιο κόμμα και ποιος πρωθυπουργός. Ενώ στη δεύτερη θα κριθεί το πώς θα κυβερνήσει αυτός ο πρωθυπουργός. Τόσο απλά και τόσο καθαρά. Πρόκειται για ενιαία διαδικασία. Δεν επιτρέπονται επιπόλαιες επιλογές ή απερίσκεπτα μηνύματα. Τίποτα από τα δύο δεν διορθώνεται μετά. Το κακό για τη χώρα και την κοινωνία θα έχει συντελεστεί. Το τοπία θολώνουν περισσότερο όσοι μιλούν για δήθεν συνεργασία αλλά παραπέμπουν σε παραλυσία. Τι σημαίνει αυτός ο άγνωστος χ; Οι πολίτες θα ψηφίσουν στα τυφλά; Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ψηφίζεις ΝΔ για να έχεις Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Έστω ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ για να έχεις Τσίπρα πρωθυπουργό. Αλλά γιατί να ψηφίσεις κάτι που δεν ξέρεις τι θα είναι αύριο. Ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς. Αποφάσεις πρέπει να παρθούν στο ανώτατο επίπεδο. Σε αυτόν τον πολύ απρόβλεπτο κόσμο η πατρίδα χρειάζεται σιγουριά, καπετάνιος και πλήρωμα που να μπορούν να ξεπερνούν τρικυμίες. Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από συνέχεια στο δρόμο της ανάπτυξης που φέρνει δουλειές και καλύτερο εισόδημα. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε. Χρειάζεται αλήθεια και συνέπεια για να εκσυγχρονιστεί το κράτος. Οι αποφάσεις δεν μπορούν να χάνονται μέσα στους διαδρόμους κομματικών παζαριών. Σκεφτείτε τι συμβαίνει σε μια σειρά από χώρες που έχουν ως εκλογικό σύστημα την απλή αναλογική.

Η δεύτερη τετραετία θα είναι η τετραετία των καλύτερων μισθών

Η πατρίδα ζητά καθαρούς ορίζοντες στη πορεία της, έτσι ζητά καθαρές λύσεις στην ηγεσία της. Αυτοδύναμη Ελλάδα, αυτοδύναμη ΝΔ. Μόνο έτσι θα εδραιώσουμε τις κατακτήσεις μας και θα μπορούμε να αναμετρηθούμε και με τις παραλείψεις μας. Κρατώ πάντα την προτροπή συμπολιτών που μας λένε ότι είναι καιρός να συγκρουστείς με το σύστημα. Μου λένε μην γίνεις πολιτικός της σειράς, κάνε τη διαφορά. Αυτή τη διαφορά θα υπηρετώ μέχρι να γίνει ο κανόνας στην καθημερινότητα.

Αλλάξαν πολλά, αλλά μένουν να αλλάξουν περισσότερα πριν μας πληγώσουν ξανά. Δεν διστάζω ποτέ να ζητώ συγνώμη. Αυτή η παράταξη έχει αποδείξει πως ξέρει να οδηγεί στο αύριο την Ελλάδα του χθες. Εμείς μιλήσαμε πρώτοι για την Ευρώπη και κάναμε την Ελλάδα μέλος της σε πείσμα όλων όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έβαλε την Ελλάδα την ευρωπαϊκή οικογένεια.

Για να θυμηθούμε ποιος έκανε έναν παράλυτο ΟΤΕ διεθνή κολοσσό, ποιος έσωσε τον ΟΛΠ. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ήταν κατά της ιδιωτικοποίησης. Θα μας μιλήσει το ΠΑΣΟΚ για κρατισμό που δίδαξε τον κρατισμό στην Ελλάδα; Ποιος εξυγίανε την Ολυμπιακή; Ποιος τα έβαλε με την άρρωστη ΔΕΗ των εργατοπατέρων; Η δική μας κυβέρνηση αντιμετώπισε εκκρεμότητες σε εστίες κρατισμού. Η δική μας κυβέρνηση τα έβαλε με αυτό που αποκαλούμε βαθύ κράτος. Οι παρεμβάσεις στον ΕΦΚΑ μας επέτρεψαν να λέμε στους συνταξιούχους ότι μπορούν να παίρνουν τη σύνταξή τους σε δύο μήνες και όχι σε δύο χρόνια.

Εμείς μπορούμε να τα βάζουμε με το παρελθόν και με τον κακό μας εαυτό. Ας δοκιμαστεί λοιπόν η επάρκεια του καθενός στη διαχείριση των κρίσεων. Ας δοκιμαστεί και η αντίδραση του κράτους στις μεγάλες δοκιμασίες. Ας συγκριθούν και συμπεριφορές αυτών που δέχονται τα λάθη και τα διορθώνουν με εκείνων που τα σκηνοθετούν για να τα φορτώνουν αλλού. Να συγκριθεί η συμπεριφορά όσων χαμηλώνουν το βλέμμα και όσων ξέρουν μόνο να σηκώνουν το δάχτυλο και να αγορεύουν. Το ενιαίο μισθολόγιο θα συνοδεύεται από αυστηρούς κανόνες αξιολόγησης, πριμ παραγωγικότητας. Η ανάταξη συνολικά για ένα αποτελεσματικό δημόσιο στην υπηρεσία του πολίτη. Θα περιγράφεται και στις συνταγματικές αλλαγές που θα ξεκινήσουν στην επόμενη Βουλή. Ανάμεσά τους και η δυνατότητα ίδρυσης υπό όρων μη κρατικών πανεπιστημίων και στην πατρίδα μας. Είχα πει το 2019 ότι δεσμεύομαι ότι θα μειώσω τους φόρους. Έτσι σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω ότι η δεύτερη τετραετία θα είναι η τετραετία των καλύτερων μισθών, της αξιοπρεπούς υγείας, της ψηφιακής μετάβασης, της πράσινης ανάπτυξης, της προσιτής στέγης ειδικά για νέα ζευγάρια.

Το σύνθημα «μένουμε Ευρώπη» το κάναμε «γίναμε Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα, με την Ελλάδα και τους Έλληνες μπροστά»

Η κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας θα γίνει εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός πριν το τέλος του 2023. Έχει ξεχωριστή σημασία. Θα μπορούμε να συμπιέσουμε το κόστος δανεισμού. Θα συνεχιστεί η θωράκιση της εθνικής άμυνας.

Βαδίζουμε συνεπώς προς τις κάλπες οπλισμένοι με ξεκάθαρους στόχους και ώριμα διδάγματα. Ξέρω ότι υπάρχουν πολίτες που θα μας ψηφίσουν για πρώτο φορά. Υπάρχουν και κάποιοι που μας εμπιστεύτηκαν, αλλά είναι τώρα σκεπτικοί. Μπορεί να σας πληγώσαμε, αλλά ποτέ δεν σας προδώσαμε. Το συμβόλαιο αλήθειας και εμπιστοσύνης με τους πολίτες ισχύει πάντα, με τους ίδιους στόχους και τους ίδιους συμμάχους. Η αυτοδυναμία σήμερα δεν είναι κομματική σκοπιμότητα. Θεωρώ ότι είναι εθνική αναγκαιότητα. Την ίδια στιγμή αυτοδυναμία σημαίνει ευρυχωρία. Ένα ρεύμα στο οποίο μπορούν να χωρέσουν πολλές και πολλοί. Το σύνθημα «μένουμε Ευρώπη» που άλλοτε πετύχαμε να μετατραπεί σε «γίναμε Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα, με την Ελλάδα και τους Έλληνες μπροστά».

Από αύριο ξεκινά ο αγώνας για τη μεγάλη νίκη της χώρας και της κοινωνίας, για μία δεύτερη εντολή στην προκοπή.

