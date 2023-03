Αθλητικά

Ελλάδα – Λιθουανία: “Λευκή” ισοπαλία στην νέα έδρα

Η Εθνική μας ήταν καλύτερη και είχε πολλές ευκαιρίες, τις οποίες όμως δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει.

Με «λευκή» ισοπαλία στον φιλικό αγώνα με αντίπαλο τη Λιθουανία εγκαινίασε η Εθνική Ανδρών την OPAP Arena, που αποτελεί τη νέα έδρα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Η «γαλανόλευκη» είχε τις ευκαιρίες για ένα ή περισσότερα τέρματα, ειδικά στην πρώτη περίοδο, αλλά επί του παρόντος ούτε ο Γκουστάβο Πογέτ έχει καταφέρει να βρει λύση στο μόνιμο πρόβλημα αυτής της ομάδας, που είναι το εύκολο γκολ.

Η Εθνική ήταν απόλυτη κυρίαρχος στο πρώτο μισό της αναμέτρησης, πίεσε τους Λιθουανούς ειδικά προς το τέλος του α΄ ημιχρόνου αλλά της έλλειψε ο εκτελεστής που θα αξιοποιούσε τις (αρκετές) ευκαιρίες που δημιούργησε, ξεκινώντας με το άστοχο σουτ του Σιώπη στο 7ο λεπτό.

Ο Μασούρας βρέθηκε σε θέση βολής, έκανε το σουτ από πλεονεκτική θέση και πήρε το κόρνερ στο 16΄, ενώ στο 23ο λεπτό ο Γιαννούλης αντικατέστησε τον Τσιμίκα, που δεν πατούσε καλά.

Στο 32΄ η ελληνική ομάδα έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Φορτούνης έβγαλε τον Μασούρα σε θέση βολής, αλλά εκείνος γλίστρησε και δεν κατάφερε να νικήσει τον εξαιρετικό Ζούμπας, ο οποίος έβαλε στο 45΄ την κεφαλιά του Μαυροπάνου, ενώ στο 45΄+2 οι Λιθουανοί απέκρουσαν στη γραμμή κεφαλιά του στόπερ της Στουτγάρδης.

Στο 45΄+3 Φορτούνης και Ρότα συνεργάστηκαν, ο δεύτερος γύρισε αλλά η μπάλα κόντραρε στο σουτ του Παυλίδη και ο Ζούμπας τη μάζεψε, ενώ στο επόμενο λεπτό των καθυστερήσεων ο φορ της Αλκμάαρ σούταρε άστοχα, σε ένα εφιαλτικό για την άμυνα των φιλοξενούμενων πεντάλεπτο.

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε το ίδιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ζούμπας έδιωξε σουτ του Μπακασέτα στο 50΄ ενώ έκανε το ίδιο και στο 52΄ στην προσπάθεια του Μάνταλου, με την Εθνική να «κατεβάζει ταχύτητα» προϊόντος του χρόνου.

Στο 64΄ οι Λιθουανοί απείλησαν ουσιαστικά για πρώτη φορά με τον Νοβίκοβας να νικιέται από τον Βλαχοδήμο και στο 66΄ ο ίδιος παίκτης, από λάθος του Βλαχοδήμου, σούταρε διαγώνια κι αστόχησε για λίγο.

Η είσοδος του Κωνσταντέλια έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους περίπου 15.000 φίλους της Εθνικής που βρέθηκαν στην «Αγιά Σοφιά», με την ελληνική ομάδα να χάνει την τελευταία μεγάλη ευκαιρία για το γκολ της νίκης στο 83΄, όταν ο Μπαραβίκας έδιωξε στη γραμμή το σουτ του Γιαννούλη.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τζόναθαν Λαρντό (Βέλγιο)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Παπανικολάου - Ούπστας, Γκράτας, Γκινέιτις

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος, Ρότα, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας (23΄ Γιαννούλης), Σιώπης, Μάνταλος, Μπακασέτας (69΄ Κωνσταντέλιας), Μασούρας (80΄ Παπανικολάου), Φορτούνης (80΄ Λημνιός), Παυλίδης (69΄ Γιακουμάκης).

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Εντγκάρας Γιανκάουσκας): Ζούμπας, Λασίτσκας, Καζουκόλοβας, Γκιρντβάινις (46΄ Αρμάλας), Μπενέτα (46΄ Μπαραβίκας), Σλίβκα (79΄ Σίμκους), Ρομανόβσκι (46΄ Σιργκέντας), Γκινέιτις, Νοβίκοβας, Τσέρνικ (61΄Ούπστας), Παουλάουσκας (46΄ Λαουκζέμις).

