Χριστοδουλίδης: δεν μπορούμε να στηρίξουμε τουρκική υποψηφιότητα στον ΙΜΟ

Το σχόλιο του Προέδρου της Κύπρου για τη διαφαινόμενη ενίσχυση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας και εκλέγεται σε πολύ ψηλή θέση από την ολομέλεια του Οργανισμού, και δεν προκύπτει οποιοδήποτε θέμα σε ενδεχόμενη εκλογή Τούρκου ΓΓ του Οργανισμού, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του προσερχόμενος σε εκδήλωση, στη Λευκωσία και κληθείς να σχολιάσει τη στήριξη της Ελλάδας προς την Τουρκία για τη Γενική Γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (IMO) και ερωτηθείς αν ήταν ενήμερος για αυτό, αλλά και κατά πόσο θα υπάρξει πρόβλημα στη συμμετοχή της Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ο ΓΓ του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας λειτουργεί στη βάση του Καταστατικού του Οργανισμού.

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος, μάλιστα εκλέγεται σε πολύ ψηλή θέση από την ολομέλεια του Οργανισμού και δεν προκύπτει οποιοδήποτε θέμα σε ενδεχόμενη εκλογή Τούρκου Γενικού Γραμματέα.

Από κει και πέρα οι εκλογές είναι τον Ιούνιο, ακόμα υποβάλλονται υποψηφιότητες, την Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα υποβολής υποψηφιοτήτων, έγινε μια ανταλλαγή υποστήριξης μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, αντιλαμβάνομαι συμφωνήθηκε όταν μετέβη ο κ. Δένδιας στην Τουρκία με αφορμή τους σεισμούς. Η ενδεχόμενη ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών είναι κάτι το οποίο θα αξιοποιήσουμε και εμείς. Από κει και πέρα οποιοσδήποτε αντιλαμβάνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να στηρίξει την υποψηφιότητα της Τουρκίας πολύ απλά διότι η Τουρκία δεν επιτρέπει στα πλοία που φέρουν την κυπριακή σημαία να προσεγγίζουν τους λιμένες της. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα ήταν εφικτό από δικής μας πλευράς να υποστηρίξουμε μια τέτοια υποψηφιότητα».

