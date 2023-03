Κοινωνία

Λαγονήσι: Εντολή Θεοδωρικάκου για ενδελεχή έρευνα για τον θάνατο του διευθυντή του ΟΣΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον διευθυντή του ΟΣΕ.

Το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή (26/3) στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου στο Λαγονήσι, όπου έχασε την ζωή του ο Διευθυντής Κυκλοφορίας του ΟΣΕ, Κωνσταντίνος Χρυσάγης. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας (σ.σ. ο Χρυσάγης) πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, και συγκρούσθηκε διαδοχικά με διερχόμενα οχήματα.

Από τους δύο οδηγούς των οχημάτων, που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, έγινε λήψη αίματος για την ανίχνευση τυχόν αλκοόλης και τοξικών ουσιών, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή του θανόντα. Μετά την προβλεπόμενη διαδικασία οι δύο οδηγοί αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης. Τέλος, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, διεξάγεται ενδελεχής έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Την Κυριακή το μεσημέρι 26/03/2023, επί της Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου, σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό οδηγού δίκυκλης μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, και συγκρούσθηκε διαδοχικά με διερχόμενα οχήματα.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Α΄Τ.Τ. Νοτιοανατολικής Αττικής, το οποίο -μεταξύ άλλων- προέβη άμεσα στην παραγγελία νεκροψίας - νεκροτομής για τον θανόντα και στη λήψη αίματος από δύο εμπλεκόμενους στο τροχαίο οδηγούς, προς ανίχνευση τυχόν αλκοόλης και τοξικών ουσιών.

Σημειώνεται ότι, οι δύο εμπλεκόμενοι οδηγοί μετά την προβλεπόμενη διαδικασία, αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης.

Με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκη Θεοδωρικάκου διεξάγεται ενδελεχής έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος».

Ειδήσεις σήμερα:

Revenge porn: Βιασμός ανηλίκου από ανήλικο κυκλοφορούσε σε βίντεο στο σχολείο

Εθνικό Θέατρο - Δραματική Σχολή: Επιστρέφουν οι καθηγητές

Νονοί της νύχτας: Ο “χάρτης” δράσης στην Αττική και οι “ταρίφες”