Πόλεμος στην Ουκρανία: φωτιά σε κατάστημα στο Κίεβο μετά από εκρήξεις

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε πως κατέρριψε ρωσικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

(εικόνα αρχείου)

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έκανε γνωστό πως δεν βρέθηκαν θύματα σε εμπορικό κατάστημα που πήρε φωτιά σε δυτική συνοικία της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, ενώ οι φλόγες έχουν πλέον ελεγχθεί.

Ήχησαν προειδοποιητικές σειρήνες της αεράμυνας σε πολλές περιοχές της χώρας το βράδυ της Δευτέρας, ωστόσο ο συναγερμός στο Κίεβο τερματίστηκε, έπειτα από σειρά εκρήξεων στην πόλη.

«Η πυροσβεστική και σωστικά συνεργεία βρίσκονται στην τοποθεσία όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά την έκρηξη στη συνοικία Σβιατόσινο της πρωτεύουσας», ανέφερε ο κ. Κλίτσκο μέσω της πλατφόρμας Telegram, συμπληρώνοντας πως οι φλόγες τέθηκαν υπό έλεγχο και ότι «δεν βρέθηκαν θύματα».

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε εξάλλου από την πλευρά της, επίσης μέσω Telegram, πως κατέρριψε ρωσικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς.

