Τραγωδία στα Τέμπη: απολογείται σήμερα ο δεύτερος σταθμάρχης

Τι αναμένεται να ισχυριστεί κατά την απολογία του ο σταθμάρχης, της απογευματινής βάρδιας τη μοιραία νύχτα.

Συνεχίζονται οι απολογίες για την τραγωδία στα Τέμπη, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 57 άνρθωποι.

Σήμερα Τρίτη (28/3) περνά το κατώφλι του ειδικού εφέτη ανακριτή ο δεύτερος και πιο έμπειρος σταθμάρχης που είχε βάρδια το απόγευμα της 28ης Φεβρουαρίου, την ημέρα που σημειώθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα και έφυγε νωρίτερα από τις 23:00 που θα έληγς η βάρδιά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σταθμάρχης, παρότι έφυγε νωρίτερα και πριν ακόμη λήξει η βάρδιά του, αναμένεται να ισχυριστεί ότι το δυστύχημα δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί ακόμα και αν είχε σχολάσει στις 23:00 όπως όφειλε καθώς το τρένο έφτασε στον σταθμό της Λάρισας λίγα λεπτά μετά τις 23:00, γύρω στις 23:02.

Ο σταθμάρχης θα κληθεί να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, μεταξύ αυτών και για τις βάρδιες που σβήστηκαν με μπλάνκο για να διορθωθούν.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Μαρτίου, αναμένεται να απολογηθεί ο επιθεωρητής του ΟΣΕ, ενώ στον ειδικό εφέτη ανακριτή κατέθεσαν και άλλοι συμβασιούχοι σταθμάρχες, που άρχισαν να εργάζονται από την 1η Φεβρουαρίου.

Τη Δευτέρα (27/3) απολογήθηκε ο συμβασιούχος σταθμάρχης και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και με τους περιοριστικούς όρους εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές το μήνα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

