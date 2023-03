Οικονομία

Αναστολή απεργίας: Πως λειτουργούν Μετρό - Τραμ - ΗΣΑΠ

Ανατροπή το απόγευμα της Δευτέρας στην απεργία που είχαν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι σε μέσα μαζικής μεταφοράς.

Σήμερα, Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ λειτουργούν κανονικά, καθώς ανεστάλη χθες η απεργιακή κινητοποίηση του σωματείου εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του ΣΕΛΜΑ, σχετικά με την αναστολή της απεργιακής κινητοποίησης των εργαζομένων του Μετρό και του Τραμ, αναφέρει:

«Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για την υλοποίηση των αιτημάτων μας και των δεσμεύσεων της κυβέρνησης προς τους εργαζόμενους της ΣΤΑΣΥ, φάνηκε αμυδρά, να υπάρχει ένας δίαυλος επικοινωνίας για την επίλυση των προβλημάτων.

Για το λόγο αυτό το σωματείο μας αναστέλλει “προσωρινά” μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, την 24ωρη απεργία που είχε προκηρύξει για την Τρίτη 28/3/23, διεκδικώντας κρατικές συγκοινωνίες, φθηνές γρήγορες και αξιόπιστες για όλους τους πολίτες».

