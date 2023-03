Κοινωνία

Φωτιές σε Φθιώτιδα και Κορινθία

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Φθιώτιδα. Στην Κορινθία η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα, σε δασική έκταση στο Δερβένι Κορινθίας.

Στο σημείο επιχειρούν 2 αεροσκάφη, 62 πυροσβέστες με 27 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Την ίδια ώρα, εξακολουθεί να μαίνεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στα Καραβίδια Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 20 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

