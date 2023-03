Κοινωνία

Καλλιακμάνης για Λαγονήσι: Ο άνδρας που πυροβόλησε ίσως προστάτευε κάποιον (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος των αστυνομικών για την υπόθεση με τον τραυματισμό 16χρονου από πυροβολισμό, στο Λαγονήσι.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που πυροβόλισε ανήλικους στο Λαγονήσι τραυματίζοντας έναν 16χρονο συνεχίζονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενής του ανήλικου θύματος, ανέφερε, πως το περασμένο Σάββατο -την ημέρα που σημειώθηκε το σοκαριστικό περιστατικό- ένας άγνωστος άνδρας ρωσικής καταγωγής πήγε στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί το παιδί και τον αναζητούσε.

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, μίλησε για την υπόθεση ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

"Είναι υπόθεση μυστήριο… όσο και να το σκεφτείς, δεν μπορείς να βρεις τον λόγο να πυροβολήσει ο άνδρας τα παιδιά” είπε αρχικά ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Όπως ανέφερε τα παιδιά έκαναν γκράφιτι σε ερημική περιοχή και επέστρεφαν σπίτι τους, όταν δέχτηκαν την επίθεση.

Σχετικά με ένα ακόμη "μυστήριο" της υπόθεσης, την τσάντα των παιδιών που εξαφανίστηκε ο Γιώργος Καλλιακμάνης ανέφερε: "Οι αστυνομικοί που πήγαν πρώτα στο σημείο, ρώτησαν τα παιδιά αν είχαν κάτι μαζί τους και τους είπαν πως είχαν μια τσάντα με τα γκράφιτι, η οποία δεν έχει βρεθεί."

Ακόμη, όπως τόνισε, "θα πρέπει να ληφθούν καταθέσεις και από τα γύρω σπίτια. Μήπως είχαν κάποιον που είχε προστασία; Υπάρχει ένα “μυστικό συστατικό” που θα πρέπει να δώσουν απάντηση τα παιδιά", είπε ακόμη καθώς όπως θεωρεί, "ίσως να μη θυμούνται κάποια βασική πληροφορία."

Στη συνέχεια ο Γιώργος Καλλιακμάνης, αναφέρθηκε στα περιστατικά με τους μπράβους της νύχτας.

