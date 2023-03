Κοινωνία

Αττική οδός: Ληστεία σε διόδια

Αντί για χρήματα η υπάλληλος είδε ένα όπλο να τη σημαδεύει.

Αντιμέτωποι με λησή βρέθηκε υπάλληλος στα διόδια της Αττικής Οδού στην Δουκίσσης Πλακεντίας. Οι δράστης την απείλησε με όπλο και της ζήτησαν όσα χρήματα είχε στο ταμείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες μια μηχανή σταμάτησε μπροστά της, γύρω στις 5 και μισή τα ξημερώματα, αλλά αντί ο οδηγός να της δώσει το αντίτιμο κατεβάζοντας το παράθυρο, η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα όπλο.

Η υπάλληλος έδωσε τα χρήματα που είχε στο ταμείο - περίπου 300 ευρώ - και ο δράστης εξαφανίστηκε με μεγάλη ταχύτητα

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα συλλέγουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τους δράστες.

