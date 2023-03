Life

“The 2Night Show” - Κολέτσα: μου κάνουν προτάσεις γάμου κάθε μέρα (βίντεο)

Μία συνέντευξη "από καρδιάς" της Χριστίνας Κολέτσα, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2Night Show".

Η Χριστίνα Κολέτσα, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή "The 2Night Show", το βράδυ της Δευτέρας.

Η τραγουδίστρια, εξομολογήθηκε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το "μπέρδεμα" που την έκανε να αφήσει πίσω τα όνειρά της, την αδυναμία που έχει στα reality επιβίωσης, αλλά και την περιπετειώδη καθημερινότητά της.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, αναφερόμενη στο γιατί δεν έχει κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή και αν έχει δεχτεί προτάσεις γάμου ανέφερε: "Μου έχουν κάνει άπειρες. Στα social media μου κάνουν κάθε μέρα. Αν υπήρχε κάποια σοβαρή περίπτωση, θα είχα παντρευτεί. Όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, για να σου είμαι ειλικρινής, ήταν το όνειρο της ζωής μου κι ήθελα να κάνω τρία παιδιά.Ήθελα να έχω οικογένεια".

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: "Περνώντας τα χρόνια, έφαγα την μία απογοήτευση μετά την άλλη και σκέφτηκα ότι είναι καλύτερο να μην το κάνω. Δεν είχα ποτέ αυτήν την ανασφάλεια ότι πρέπει να το κάνω. Ήθελα πάντα να κάνω πράγματα, τα οποία μετά από πολλή σκέψη ήξερα ότι θα κάνω και τους γύρω μου ευτυχισμένους. Να κάνω δύο παιδάκια και να μην μεγαλώσουν σωστά, δεν θα το έκανα ποτέ".

Όπως δήλωσε η Χριστίνα Κολέτσα, "φυσικά φταίω εγώ που δεν ευδοκίμησαν οι σχέσεις. Επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια ψυχανάλυση έχω καταλάβει ότι οι επιλογές μας μάς καθορίζουν. Ο φόβος της δέσμευσης και της εγκατάλειψης με οδηγούσε σε λάθος επιλογές".

Ακόμη μίλησε για την ψυχανάλυση που έκανε για πολλά χρόνια και μάλιστα μαζί με τον «μύθο» Ματθαίο Γιωσαφάτ και τόνισε ότι χάρη στη βοήθειά του κατάφερε να κάνει μεγάλη πρόοδο στην αυτοεξέλιξή της.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου την εξέπληξε κρατώντας στα χέρια του ένα ποίημα που έγραψε την εποχή που έκανε ψυχανάλυση με τον Ματθαίο Γιωσαφάτ και αφού ο παρουσιαστής το απήγγειλε, η τραγουδίστρια, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της.

