Κοινωνία

Ριτσώνα – καταγγελία: Απόπειρα ομαδικού βιασμού 11χρονης

Σύμφωνα με την μαρτυρία του παιδιού, μια ομάδα 6 αντρών την άρπαξε και την οδήγησε σε έναν εγκαταλελειμμένο οικίσκο.

Στο μικροσκόπιο του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας βρίσκεται η καταγγελία ενός 11χρονου κοριτσιού από τη Σομαλία, το οποίο μαζί με τη μητέρα του διαμένει στη δομή φιλοξενίας στη Ριτσώνας, για απόπειρα ομαδικού βιασμού.

Η καταγγελία έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/3), παρουσία ειδικού παιδοψυχολόγου, με την 11χρονη να αναφέρει ότι ενώ περπατούσε εντός της δομής μία ομάδα 6 ανδρών την άρπαξε και την οδήγησε σε ένα εγκαταλελειμμένο οικίσκο.

Σύμφωνα με το newsbeast.gr, ένας από τους άνδρες τη χτύπησε με καλώδιο στον ώμο και ένας άλλος επιχείρησε να της βγάλει το φόρεμα, με την 11χρονη να βάζει τις φωνές, να καλεί σε βοήθεια και με αυτό τον τρόπο να τους αναγκάζει να φύγουν.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, με βάση τις περιγραφές του ανήλικου κοριτσιού πραγματοποιούν έρευνες εντός της δομής για τον εντοπισμό των 6 αυτών ατόμων.

