Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: νέα διακοπή στη δίκη του πιλότου

Πότε θα συνεχιστεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό του πιλότου που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία της συζύγου του, Καρολάιν.

Για τις 24 Απριλίου διακόπηκε η δίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισής του.

Η δίκη διακόπηκε εκ νέου, καθώς δεν μπορούσε να παρασταθεί στο δικαστήριο, λόγω άλλης υποχρέωσης του.

Ο συζυγοκτόνος, με την έναρξη της διαδικασίας ενημέρωσε το δικαστήριο ότι έχει αλλάξει συνήγορο υπεράσπισης και θα εκπροσωπηθεί ξανά από τον δικηγόρο Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, που τον έχει αναλάβει από την ημέρα της σύλληψής του.

Συνεργάτης του δικηγόρου ενημέρωσε ότι ο κ.Παπαϊωαννίδης δεν μπορεί να παραστεί στη δίκη λόγω κωλύματος και ζήτησε αναβολή ή διακοπή στην υπόθεση.

Το δικαστήριο αρνήθηκε την αναβολή της δίκης και αποφάσισε να διακοπεί για τις 24 Απριλίου.

