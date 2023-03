Πολιτική

Μητσοτάκης: Εκλογές στις 21 Μαΐου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα στηθούν οι δεύτερες κάλπες, αν αυτό χρειαστεί, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό.

Την Κυριακή 21 Μαΐου 2023 θα γίνουν οι εθνικές εκλογές, όπως ανακοίνωσε, κατά την διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης ανακοίνωσε ότι αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές αυτές θα γίνουν το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου.

Ξεκινώντας την ομιλία του στο υπουργικό συμβούλιο, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο έργο της κυβέρνησής του, λέγοντας πως κατά τη διάρκεια της θητείας του ψηφίστηκαν 402 νόμοι που καλύπτουν όλο το φάσμα της δημόσιας πολιτικής, όπως η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, οι μειώσεις φόρων, η αύξηση των συντάξεων αλλά και του κατώτερου μισθού που από τα 650 ευρώ έφτασε στα 780 ευρώ. «Και όλα αυτά την ώρα που αντιμετωπίσαμε αλλεπάλληλες κρίσεις» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η χώρα και οι πολίτες χρειάζονται καθαρούς ορίζοντες και παρά τα αντίθετα σενάρια οι εκλογές θα διεξαχθούν στη λήξη της τετραετίας όπως εξ αρχής είχα δεσμευτεί». Και αφού ανακοίνωσε την 21η Μαΐου ως της ημέρα των εκλογών, σημείωσε: «και αν χρειαστεί δεύτερη αναμέτρηση ώστε να ακυρωθεί η περιπέτεια της απλής αναλογικής αυτή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, η ημερομηνία που ανακοινώθηκε συνυπολογίζει και μια σειρά από σοβαρά γεγονότα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής όπως οι πανελλαδικές εξετάσεις και η έναρξη της τουριστικής περιόδου.

«Η δικιά μας δουλειά συνεχίζεται. Δεν έλειψαν λάθη αλλά είμαστε εδώ να τα διορθώνουμε. Το σύνθημά μας από εδώ και σε εξής είναι προχωράμε μαζί μπροστά, αλλάζοντας την Ελλάδα πιο ασυμβίβαστα και πιο τολμηρά» είπε ακόμα ο πρωθυπουργός, εξηγώντας πως «όλοι μας πρέπει να θυμίζουμε τα μεγάλα βήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: νέα διακοπή στη δίκη του πιλότου

Ριτσώνα – καταγγελία: Απόπειρα ομαδικού βιασμού 11χρονης

Καταγγελία - Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν μαθήτρια και ανέβασαν βίντεο στο TikTok