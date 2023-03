Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: ανήλικος μαχαίρωσε την μητέρα του

Πανικός προκλήθηκε στη Νέα Σμύρνη όταν ένας 17χρονος βγήκε στους δρόμους και γεμάτος αίματα φώναζε ότι σκότωσε τη μητέρα του.

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία το πρωί της Τρίτης, όταν ενημερώθηκε ότι ένας ανήλικος μαχαίρωσε τη μητέρα του.

Ο φερόμενος ως δράστης βγήκε ημίγυμνος στην οδό Πλαστήρα και φώναζε σε έξαλλη κατάσταση «τους σκότωσα όλους».

Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ενώ ο 17χρονος οδηγήθηκε και κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο του συμβάντος.

