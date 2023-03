Παράξενα

Θεσσαλονίκη: αρκούδα “πιάστηκε στα πράσα” να κλέβει μέλι (εικόνες)

Η αρκούδα καταγράφηκε να τρώει δεκάδες κιλά μελιού και να καταστρέφει δεκάδες μελίσσια.

Χέρι σε πολλά κιλά μέλι έβαλε πεινασμένη αρκούδα, σε μελίσσια στους πρόποδες του όρους Πάικου, κάνοντας αισθητή την παρουσία της σε μια περιοχή όπου είχε να εμφανιστεί περισσότερα από 10 χρόνια! Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αρκούδα έφαγε περίπου 40 κιλά μέλι και κατέστρεψε 15 με 20 μελίσσια.

Το μεγαλόσωμο θηλαστικό «συνέλαβαν» επ' αυτοφώρω οι αυτόματες κάμερες που τοποθέτησαν μέλη της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», αφού ειδοποιήθηκαν για τις καταστροφές από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Γουμένισσας.

«Το μέλι που έφαγε η αρκούδα ήταν το περσινό που έχουν βάλει οι παραγωγοί για να τρέφονται οι μέλισσες. Ακόμα δεν έχει φετινή παραγωγή, δεν έχει τόση ανθοφορία. Η αρκούδα έφαγε επίσης και τον γόνο των μελισσών», εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος επικοινωνίας της οργάνωσης Γιώργος Θεοδωρίδης. Πρόσθεσε δε, ότι στην περιοχή είχε να εμφανιστεί αρκούδα τουλάχιστον 10 χρόνια και απέδωσε την παρουσία της στην αύξηση του πληθυσμού της, αλλά και στην τροφή που αφθονεί στους πρόποδες του Πάικου.

«Ειδικά φέτος, έμειναν πολλά κάστανα στα δέντρα γιατί οι παραγωγοί δεν πήραν καλές τιμές και δεν τα μάζεψαν, οπότε υπήρχε άφθονη τροφή, είτε στα κλαδιά, είτε κάτω στο έδαφος», επισήμανε ο κ. Θεοδωρίδης.

Να παίζει το ραδιόφωνο για να διώχνει την αρκούδα!

Από τις αρχές Φεβρουαρίου που οι μελισσοκόμοι διαπίστωσαν τις ζημιές στα μελίσσια τους, ειδοποιήθηκαν το Δασαρχείο και η «Καλλιστώ», στελέχη της οποίας μετέβησαν στην περιοχή για να ενημερώσουν τους κατοίκους για τους τρόπους αντιμετώπισης αλλά και πρόληψης ζημιών.

«Συστήσαμε και ακολουθήθηκε από παραγωγούς, να μετακινήσουν τα μελίσσια μέσα σε ηλεκτροφόρες περιφράξεις και να βάλουν ένα ραδιοφωνάκι να παίζει, προκειμένου ο θόρυβος να φοβίζει και να απομακρύνει το ζώο», ανέφερε ο κ. Θεοδωρίδης.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ζημιών από άγρια ζώα στις καλλιέργειες, στην μελισσοκομία και στην κτηνοτροφία θα δοθούν σε ανοικτή εκδήλωση που οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γουμένισσας «Άγιος Τρύφων».

Ομιλητές θα είναι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Δασικής Υπηρεσίας, του ΕΛΓΑ (Υποκατάστημα Θεσ/νίκης), του ΟΦΥΠΕΚΑ (Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας), της οργάνωσης «Καλλιστώ» και του έργου LIFE ARCPROM.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο, στις 5 το απόγευμα, στο γραφείο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουμένισσας «Ο Άγιος Τρύφων» (έναντι Δημαρχείου Γουμένισσας).

