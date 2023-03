Life

“Πρόσωπο με πρόσωπο” για την Οικονομία και τα οικονομικά των πολιτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Οικονομικών και οι αρμόδιοι τομεάρχες ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, διασταυρώνουν τα ξίφη τους και απαντούν στα “καυτά” ερωτήματα της κοινωνίας.

Πρόσωπα της Πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Θα αντέξουν η ελληνική Οικονομία και οι ελληνικές τράπεζες τις διεθνείς πιέσεις;

Τι προτείνουν τα κόμματα για τους μισθούς, τις συντάξεις και τους φόρους των πολιτών και των επιχειρήσεων;

Πολίτες και δημοσιογράφοι θέτουν ερωτήματα στον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, και στους τομεάρχες Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, και του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, Κώστα Σκανδαλίδη.

«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Πέμπτη 30 Μαρτίου στις 23:30.

#ProswpoMeProswpo

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ακρωτηριασμός 8χρονου σε σχολείο

Τραγωδία στα Τέμπη: Στον ανακριτή ο επιθεωρητής του ΟΣΕ

ΕΚΠΑ: Εκκενώθηκε η κατάληψη στην πρυτανεία (βίντεο)