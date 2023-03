Κοινωνία

Νέα Ιωνία – δολοφονία: Παραδόθηκε στις Αρχές 33χρονος που καταζητούνταν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 33χρονος Αλβανός συνελήφθη για τη δολοφονία 40χρονου ομοεθνή του, που είχε διαπραχθεί στις 21/2/23 σε καφετέρια στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Συνελήφθη ένας 33χρονος Αλβανός για τη δολοφονία 40χρονου ομοεθνή του, που είχε διαπραχθεί στις 21/2/23 σε καφετέρια στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Ο 40χρονος υδραυλικός είχε πάει το μοιραίο βράδυ στην καφετερία προκειμένου να παρακολουθήσει ένα αγώνα ποδοσφαίρου, όταν τραυματίστηκε θανάσιμα από σφαίρα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών μεταξύ δύο αλβανικών συμμοριών, κατά την αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 33χρονος Αλβανός παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί αυτοβούλως στο Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής όπου και συνελήφθη βάσει εντάλματος για συνεργεία στην ανθρωποκτονία.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 20/3 είχε συλληφθεί στην Κυψέλη για την ίδια υπόθεση ένας 23χρονος.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: άνδρας μαχαίρωσε την μητέρα του

Ριτσώνα – καταγγελία: Απόπειρα ομαδικού βιασμού 11χρονης

Καταγγελία - Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν μαθήτρια και ανέβασαν βίντεο στο TikTok