Τραγωδία στα Τέμπη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο δεύτερος σταθμάρχης

Ο συγκεκριμένος σταθμάρχης εκτελούσε την απογευματινή βάρδια την μέρα της τραγωδίας. Δείτε ποιοι είναι οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν.

Ελεύθερος – με περιοριστικούς όρους – αφέθηκε και ο δεύτερος σταθμάρχης μετά την απολογία του σήμερα Τρίτη στον ειδικό εφέτη ανακριτή…

Σε ότι αφορά τους περιοριστικούς όρους είναι οι εξής: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση δύο φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κατοικίας και καταβολή εγγύησης 15.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος σταθμάρχης εκτελούσε την απογευματινή βάρδια στο σταθμό Λάρισας τη μέρα που συγκρούστηκαν μετωπικά οι δύο αμαξοστοιχίες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 επιβάτες.

