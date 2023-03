Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου: Κλήτευση της παιδοκαρδιολόγου της Τζωρτζίνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκτό έγινε το αίτημα της υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου για κατάθεση της γιατρού της Τζωρτζίνας.

Ομόφωνα αποδέχθηκε το ΜΟΔ το αίτημα της κατηγορούμενης Ρούλας Πισπιρίγκου για κλήτευση της παιδοκαρδιολόγου Αγγελικής Καρατζά, ως μάρτυρα στη δίκη για τον εγκληματικό, σύμφωνα με την κατηγορία, θάνατο της Τζωρτζίνας και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του παιδιού ενόσω νοσηλευόταν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας.

Το αίτημα υπέβαλε νωρίτερα ο κ. Αλέξης Κούγιας, καθώς γιατροί από το Καραμανδάνειο είπαν στις καταθέσεις τους πως όταν το παιδί εισήχθη στο νοσοκομείο επικοινώνησαν μαζί της γιατί είχε εξετάσει μερικές μέρες πριν το κοριτσάκι, γεγονός που η υπεράσπιση αμφισβητεί, ισχυριζόμενη πως η ίδια η παιδοκαρδιολόγος διαψεύδει τους συναδέλφους της. Η υπεράσπιση της 34χρονης ζήτησε παράλληλα και έγινε δεκτό ομόφωνα από το δικαστήριο, να αναγνωσθεί και η κατάθεση που έδωσε η κ. Καρατζά στην ανάκριση για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, στην οποία φέρεται να διαψεύδει όσα έχουν καταθέσει στη δίκη οι γιατροί από το Καραμανδάνειο.

Η διαδικασία συνεχίστηκε σήμερα με την κατάθεση της κ. Ράνιας Κελεσίδου, ειδικευόμενης στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο όταν νοσηλεύθηκε η Τζωρτζίνα τον Απρίλιο του 2021.

Η μάρτυρας είπε πως εξέτασε την Τζωρτζίνα στα εξωτερικά ιατρεία και δεν βρήκε κάτι: «Ήταν με τη μητέρα της, η οποία είχε αναφέρει δύο επεισόδια με κινήσεις των άκρων. Το εξέτασα και δεν βρήκα κάτι. Την παρέπεμψα στην επιμελήτρια, η οποία αποφάσισε την εισαγωγή. Στην συνέχεια, το απόγευμα, την εξέτασε ο επιμελητής μου και δεν είδε κάτι. Την είδα το Σάββατο και αρχικά δεν προέκυψε κάτι το ιδιαίτερο. Μετά, γύρω στις δέκα και μισή που είδα και πάλι, το παιδί είχε σιελόρροια, δύσπνοια, ενώ λίγο αργότερα είχε κορεσμό 90 και έγινε ένας κύκλος εισπνοών στο παιδί. Σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να είναι εισρόφηση. Ξαναπέρασα το βράδυ…κοιμόταν καλά, ήταν ήσυχη».

Σύμφωνα με την μάρτυρα, «αν υπήρχε καρδιακή νόσος στην Τζωρτζίνα, που εμείς δεν εντοπίσαμε, θα έπρεπε να βρεθεί μετά».

Πρόεδρος: Πως ήταν ζωτικά;

Μάρτυρας: Ήταν καλή η πίεση. Δεν είχε κάτι να με απασχολήσει. Ήταν ένα παιδί που ήταν καλά. Ήξερε που βρισκόταν.

Πρόεδρος: Ποιες είναι οι τιμές που θα αποτελούσαν ένδειξη μίας παθολογίας;

Μάρτυρας: Εάν το οξυγόνο δεν ήταν καλό, υπόταση ή υπέρταση. Οι σφίξεις είτε ανεβασμένες είτε χαμηλές, πάλι θα με προβλημάτιζαν.

Πρόεδρος: Η κατάσταση της μητέρας πώς ήταν;

Μάρτυρας: Ήταν ψύχραιμη. Μίλησα με το παιδάκι και ήταν συνεργάσιμο.

Όπως τόνισε η γιατρός, τα συμπτώματα που εμφάνισε η Τζωρτζίνα το Σάββατο «είναι μη ειδικά. Το παιδί δεν είχε ταχυκαρδία, δεν είχε αρρυθμία, δεν άκουσα ακροαστικά ευρήματα, είχαμε επικοινωνήσει με την κ. Καρατζά επειδή το είχε δει ημέρες πριν και δεν είχε κάτι».

Πρόεδρος: Ποιος επικοινώνησε με την κ. Καρατζά;

Μάρτυρας: Δεν θυμάμαι. Λογικά ο προηγούμενος εφημερεύοντας.

Ο συνήγορος της 34χρονης κατηγορούμενης, Αλέξης Κούγιας, ρώτησε την μάρτυρα αν έγινε διευρυμένο ιατρικό συμβούλιο για να συζητήσουν για την Τζωρτζίνα και η κ. Κελεσίδου είπε πως δεν έγινε συμβούλιο, πλην όμως «το θέμα συζητήθηκε αρκετές ημέρες στην πρωινή και την βραδινή ενημέρωση».

Αλέξης Κούγιας: Δηλαδή δεν έγινε ποτέ συζήτηση για το πώς ένα παιδάκι υπέστη ανακοπή και έμεινε τετραπληγικό;

Μάρτυρας: Συζήτηση έγινε. Ιατρικού περιεχομένου, επιστημονική. Μας προβλημάτισε πώς το παιδί δεν είχε τίποτα και υπέστη ανακοπή.

Αλέξης Κούγιας: Το επιχείρημα που λέτε όλοι οι ιατροί του Καραμανδάνειου, ότι επικοινωνήσατε με την κ. Καρατζά σε τι οφείλεται;

Μάρτυρας: Το γιατί το διαψεύδει η κ. Καρατζά εγώ δεν το γνωρίζω. Εμένα αυτό που μου ανέφεραν.

Η δίκη συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο – Πυροβολισμοί: “Γάζωσαν” αυτοκίνητο

Δίκη Άλκη Καμπανού - Μάνα κατηγορούμενου: Όταν μπήκε στο χώμα, μπήκαμε κι εμείς

Εκλογές: Οι κρίσιμες ημερομηνίες πριν και μετά την 21η Μαΐου