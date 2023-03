Οικονομία

Τροχαίο ατύχημα για την Κριστίν Λαγκάρντ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα, Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο ατύχημα την περασμένη Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε σήμερα ένας εκπρόσωπός της.

«Το αυτοκίνητο της προέδρου ενεπλάκη σε ένα τροχαίο το απόγευμα της Παρασκευής, μετά την αναχώρησή της από τη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες» ανέφερε ο εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Λαγκάρντ, που ήταν επιβάτιδα στο όχημα, τραυματίστηκε πολύ ελαφρά και, αφού υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, θα φοράει αυχενικό κολάρο, συνεχίζοντας να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της.

Κανείς άλλος από τους επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Η Λαγκάρντ συμμετέχει σήμερα στη Φραγκφούρτη σε μια εκδήλωση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών η οποία εγκαινιάζει ένα κέντρο αφιερωμένο στην τεχνολογική καινοτομία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με τη συμμετοχή των 20 κεντρικών τραπεζών των χωρών μελών της ευρωζώνης. Ένα παράρτημα αυτού του κέντρου θα λειτουργεί ταυτόχρονα στο Παρίσι.

