Ανεργία: Οι σεισμοί σε Τουρκία - Συρία άφησαν χωρίς δουλειά 828000 εργαζόμενους

Χωρίς την παροχή κατεπείγουσας και στοχευμένης βοήθειας, η φτώχεια, η αδήλωτη εργασία και η απασχόληση παιδιών υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν, προειδοποιεί ο ΔΟΕ.

Περίπου 828.000 εργαζόμενοι έχασαν τα μέσα διαβίωσής τους από τους σεισμούς που έπληξαν τη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βόρεια Συρία τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι στην Τουρκία οι σεισμοί προκάλεσαν μείωση της οικονομικής δραστηριότητας που ισοδυναμεί με την εργασία περίπου 658.000 ανθρώπων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτής της υπηρεσίας του ΟΗΕ. Στη Συρία, όπου η οικονομία και η αγορά εργασίας πληρώνουν το βαρύ τίμημα του 12ετούς εμφυλίου πολέμου, περίπου 170.000 εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους λόγω των σεισμών.

«Η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι ζωτικής σημασίας ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η καταστροφή αυτή», σχολίασε στην ανακοίνωσή του ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Ζιλμπέρ Χουνγκμπό.

«Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξαναρχίσουν να φτιάχνουν τη ζωή τους παρά μόνο αν ξαναβρούν τα μέσα για την επιβίωσή τους. Οφείλουμε σε αυτούς που έχασαν τόσα πολλά από τον σεισμό να φροντίσουμε ώστε οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αξιοπρεπούς εργασίας θα συνοδεύουν τη διαδικασία αποκατάστασης και ανοικοδόμησης», πρόσθεσε.

Ο ΔΟΕ υπολογίζει ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι θα χάνουν κατά μέσο όρο περίπου 230 δολάρια μηνιαίως στην Τουρκία, όσο συνεχίζονται οι δυσλειτουργίες της αγοράς. Στις επαρχίες που επλήγησαν από τους σεισμούς οι περισσότεροι από τα 4 εκατομμύρια των εργαζομένων απασχολούνται στη γεωργία, τη μεταποίηση, το εμπόριο και άλλες υπηρεσίες. Στη Συρία την κατάσταση αυτή βιώνουν περίπου 154.000 νοικοκυριά, δηλαδή 750.000 άνθρωποι και έχουν πληγεί 35.000 πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Την περασμένη εβδομάδα οι διεθνείς δωρητές δεσμεύτηκαν ότι θα χορηγήσουν βοήθεια ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ στους πληγέντες στην Τουρκία και τη Συρία. Από τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 56.000 άνθρωποι ενώ οι ζημιές ξεπερνούν τα 100 δισεκ. ευρώ.

