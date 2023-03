Life

“Σέρρες”: τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Ευαίσθητη, αιχμηρή, τρυφερή, νοσταλγική και αισιόδοξη, η σειρά-ύμνος στη διαφορετικότητα που απέσπασε δεκάδες διθυραμβικές κριτικές.



Μέσα από τη σειρά, ο Γιώργος Καπουτζίδης μάς ταξιδεύει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τις Σέρρες, για να διηγηθεί με τον δικό του μοναδικό τρόπο, μια ιστορία που αγγίζει το ελληνικό κοινό. Μεγάλο μέρος των γυρισμάτων της σειράς, πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, αναδεικνύοντας διαφορετικές γωνιές της πόλης των Σερρών.

Η πρωτότυπη μουσική της σειράς έχει την υπογραφή του Φοίβου Δεληβοριά, η οποία συνοδεύει με ξεχωριστό τρόπο τη νοσταλγική, γεμάτη αγάπη, ιστορία που διηγείται πως στην πραγματικότητα, όλοι είμαστε διαφορετικά ίδιοι και ίδια διαφορετικοί.

Πώς ορίζουν τη ζωή μας οι οικογενειακοί δεσμοί; Πώς πλάθουν τις επιλογές και την προσωπικότητά μας όταν τους πολεμάμε ή όταν τους αποδεχόμαστε; Οι «ΣΕΡΡΕΣ» συμβολίζουν ένα πνευματικό ταξίδι αυτογνωσίας και συμφιλίωσης, μέσα από δρόμους στους οποίους έχουμε όλοι περπατήσει. Με ευαισθησία συνυφασμένη με ρεαλισμό, αλλά και στιγμές γέλιου, διηγούνται μια ιστορία γυρισμού σε μέρη και ανθρώπους που μας σημάδεψαν και δημιούργησαν αυτό που είμαστε σήμερα. Οι ήρωές μας ξενιτεύονται, περιπλανώνται και επιστρέφουν εκεί από όπου ξεκίνησαν, για να αναγνωρίσουν και να αποδεχτούν, τελικά, ο ένας τον άλλο.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ -Περίληψη 6ου επεισοδίου - Πρέπει να κλάψει

Η Σταματίνα κάνει μια ανακοίνωση που τους αφήνει όλους άφωνους, ενώ ο εγωισμός της Νάνσυς βγάζει τον Οδυσσέα από τα ρούχα του. Ένα νέο πρόσωπο βοηθά τον Λευτέρη να ανοίξει την καρδιά του σε μια αλήθεια που αγνοούσε.

Περίληψη 7ου επεισοδίου - Απλώς καλή

Η άρνηση του Οδυσσέα να βοηθήσει τη Νάνσυ την αναγκάζει να στραφεί στη Σταματίνα, που προσφέρει ολόψυχα την πολύτιμη βοήθειά της. Την ίδια στιγμή, χάρη στα λόγια ενός παλιού φίλου, ο Λευτέρης συνειδητοποιεί ότι δεν είναι πια αυτός που ήταν.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ -Περίληψη 8ου επεισοδίου - Σε εκατό χρόνια

Ο Λευτέρης προβληματίζεται από τη συμπεριφορά της Νάνσυς, που προσπαθεί για άλλη μια φορά να περάσει το δικό της, αδιαφορώντας για τις συνέπειες των πράξεών της. Μήπως η συμπεριφορά της ανήκει μόνο στα παραμύθια;

Περίληψη 9ου επεισοδίου - Δε νιώθω κάτι

Ένα παράξενο μπέρδεμα οδηγεί τον Οδυσσέα σε λάθος συμπέρασμα. Μια γυναικεία παρουσία που εισβάλλει στη ζωή τους βοηθά τον Οδυσσέα να ξεδιαλύνει το μυστήριο, αλλά και να δει τη ζωή μέσα από τα μάτια του πατέρα του.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ-Περίληψη 10ου επεισοδίου - Σομελιέ

Κι εκεί που ο Οδυσσέας πιστεύει ότι όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους, νέες τρικυμίες έρχονται να του θυμίσουν ότι στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο…

Συντελεστές

Σενάριο: Γιώργος Καπουτζίδης

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Πρωταγωνιστές: Πάνος Νάτσης, Γιώργος Γάλλος, Λένα Δροσάκη, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου, Λένα Ουζουνίδου.

«ΣΕΡΡΕΣ»: Πρεμιέρα Τετάρτη 22 Μαρτίου, και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Όλα τα επεισόδια των «ΣΕΡΡΩΝ» είναι διαθέσιμα στο antennaplus.gr

