ΕΥΠ: Εξαρθρώθηκε δίκτυο τρομοκρατών που ετοίμαζε χτυπήματα στην Ελλάδα

Τα αποτελέσματα των κοινών ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας με την ΕΥΠ για την τρομοκρατική οργάνωση.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Ελληνικής Αστυνομίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) εξαρθρώθηκε δίκτυο τρομοκρατών που με καθοδήγηση από το εξωτερικό, μεθόδευε πλήγματα κατά προσεκτικά επιλεγμένων στόχων στην ελληνική επικράτεια.

Στη βάση πληροφοριών που συνέλεξε και επεξεργάστηκε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες επιχειρήσεις στελεχών της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) σε διάφορες περιοχές της επικράτειας.

Στο πλαίσιο των συντονισμένων αυτών δράσεων των δύο Υπηρεσιών, συνελήφθησαν δύο (2) αλλοδαποί, μέλη του τρομοκρατικού – ηγετικού στελέχους, που δραστηριοποιούνταν στο εξωτερικό, ως «εγκέφαλος» του δικτύου.

Είχαν ως στόχο όχι μόνο την απώλεια αθώων πολιτών, αλλά και την υπονόμευση του αισθήματος ασφάλειας στη χώρα, πλήττοντας ταυτόχρονα τους θεσμούς και απειλώντας τις διεθνείς σχέσεις της.

Από την ανάλυση των κατασχεθέντων πληροφοριακών και ψηφιακών δεδομένων αποκαλύφθηκε και επιβεβαιώθηκε ότι τα μέλη του δικτύου:

είχαν επιλέξει ήδη ως στόχο της επίθεσης, κτίριο ιδιαίτερης σημειολογίας,

είχαν προβεί στην κατόπτευση του χώρου και στο σχεδιασμό της επίθεσης,

είχαν λάβει τελικές οδηγίες για την πραγματοποίηση του πλήγματος,

σε εφαρμογή οδηγιών αυτών αναζητούσαν και έτερα πρόσωπα για την καλύτερη δυνατή εκτέλεση της αποστολής τους.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση (κακούργημα).

Παράλληλα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατ/αγνώστου για διεύθυνση τρομοκρατικής οργάνωσης (κακούργημα) και πρόκληση για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση (πλημμέλημα), καθώς οι δύο συλληφθέντες φέρονται να έπαιρναν εντολές από πρόσωπο που βρίσκεται στο εξωτερικό.

Οι συλληφθέντες έχουν λάβει προθεσμία και αναμένεται να οδηγηθούν σε τακτικό ανακριτή την Παρασκευή.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

