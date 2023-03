Life

Καιρός: Χιονοστιβάδα στην Πάρνηθα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα "λευκά" ντύθηκε η Πάρνηθα, ισχυρές βροχές στην Αττική. Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία.

Έντονη μεταβολή παρουσίασε ο καιρός σε όλη τη χώρα, μετά το ανοιξιάτικο σκηνικό και τα 25άρια των τελευταίων ημερών.

Νωρίς το απόγευμα της Τρίτης πυκνό ήταν το χιόνι που έπεφτε στην Πάρνηθα όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβασε στο facebook η ομάδα Forecast Weather Greece. Την ίδια ώρα ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν περιοχές της Αττικής.

Δείτε το βίντεο από την ομάδα Forecast Weather Greece

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Η κακοκαιρία θα επηρεάσει για το υπόλοιπο της Τρίτης τη Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Πιο αναλυτικά, οι βροχοπτώσεις που το πρωί της Τρίτης 28/03 εκδηλώνονται στη Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο σταδιακά θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι έως τις πρώτες βραδινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες, που σε κάποιες περιπτώσεις θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Νοτιοανατολική Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά και στο Αιγαίο.

Από το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα ενώ ασθενείς βροχές θα σημειωθούν και στη Κρήτη. Από το μεσημέρι έως τις πρώτες βραδινές ώρες θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στη Θεσσαλία και στη Στερεά έως περιοχές με υψόμετρο περίπου 900 μέτρων ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Τετάρτη 29/03 χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους και στα ορεινά της Κρήτης, άνω των 1200 μέτρων.

Στις περιοχές όπου αναμένονται βροχές, καταιγίδες, ενδεχομένως χαλαζοπτώσεις καθώς και χιονοπτώσεις στα ορεινά περιλαμβάνεται και ο νομός Αττικής και κυρίως τα δυτικά, βόρεια και ανατολικά τμήματα αυτού.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, την Τετάρτη ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος καιρός και μόνο στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά και θα κυμανθεί σε χαμηλές για την εποχή τιμές. Στα βόρεια θα φτάσει τους 13 με 14 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Άλκη Καμπανού - Μάνα κατηγορούμενου: Όταν μπήκε στο χώμα, μπήκαμε κι εμείς

Εκλογές: Οι κρίσιμες ημερομηνίες πριν και μετά την 21η Μαΐου

Ηράκλειο – Πυροβολισμοί: “Γάζωσαν” αυτοκίνητο