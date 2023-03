Κοινωνία

Μέγαρα: Έκλεβαν καλώδια και εργαλεία από σπίτια και χωράφια (εικόνες)

Πώς δρούσε η σπείρα που είχε καταφέρει να "γδύσει" σπίτια και χωράφια των Μεγάρων από τα καλώδια.

Σπείρα που έκλεβε συστηματικά καλώδια παροχής ρεύματος και διάφορα μεταλλικά αντικείμενα από εξοχικές κατοικίες και αγροκτήματα, στην περιοχή των Μεγάρων, εξαρθρώθηκε από το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι Δευτέρα 27 Μαρτίου, στα Μέγαρα, ένας 15χρονος και ένας 41χρονος, που είναι συγγενείς, κατηγορούμενοι ως μέλη της εγκληματικής ομάδας, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένας 17χρονος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης συμμορίας, διακεκριμένων περιπτώσεις κλοπών κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και μη έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τρία ή τέσσερα μέλη της σπείρας κινούμενοι με αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας συγγενικών τους προσώπων, πήγαιναν στα Μέγαρα, προσποιούμενοι τους πλανόδιους παλιατζήδες.

Με αυτόν τον τρόπο παρατηρούσαν τους υποψήφιους στόχους τους, χωρίς να τραβούν την προσοχή, ενώ εντόπιζαν την λεία που αναζητούσαν, αλλά και έβλεπαν σπίτια που δεν είχαν κόσμο.

Οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν καλώδια παροχής ρεύματος, εξαρτήματα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, χάλκινες σωληνώσεις, κάθε είδους μεταλλικά αντικείμενα, εργαλεία, γεωργικά εξαρτήματα, κλιματιστικά και άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Στη συνέχεια, οι φερόμενοι ως δράστες διακινούσαν την λεία τους σε εταιρείες ανακύκλωσης μετάλλων σκραπ και από την πώλησή τους αποκόμιζαν άμεσα παράνομα κέρδη.

Σημειώνεται, ότι στον οικισμό που διέμεναν τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένο χώρο για την καύση των καλωδίων προκειμένου να απομονώσουν το χαλκό που περιείχαν, με σκοπό την διοχέτευσή του σε σκραπατζίδικα, ώστε να αποκομίσουν επιπλέον κέρδη.

Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο που μετέφερε φορτίο μεταλλικών αντικειμένων, να κινούνται με προορισμό εταιρεία σκραπ, έχοντας προηγουμένως βγει από τον οικισμό Βλυχό Μεγάρων. Άμεσα δεσμεύτηκαν και κατασχέθηκαν το φορτίο και το αυτοκίνητο. Παράλληλα, από την έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι τους κατασχέθηκαν διάφορα εργαλεία, μεταλλικά αντικείμενα και ηλεκτρικές συσκευές.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Μεγαρέων εξιχνιάστηκαν 31 περιπτώσεις κλοπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

