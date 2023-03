Πολιτική

Εκλογές: Το μήνυμα Μητσοτάκη στο Tik Tok (βίντεο)

Μήνυμα μέσω του Tik Tok έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ημερομηνίας των εκλογών

Ως την 21η Μαΐου θα έχουμε την ευκαιρία «να θυμίσουμε στους πολίτες ότι τηρήσαμε τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις», αλλά «κυρίως να μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία μας κρατάνε πίσω, για τις μεγάλες παθογένειες του κράτους, για τις εστίες του αναχρονισμού, της αναξιοκρατίας» αναφέρει, μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανέβασε στο ΤικΤοκ, από το γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου, με αφορμή την ανακοίνωση της ημερομηνίας των εκλογών και τονίζει: «Όλα αυτά πρέπει να τα σαρώσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Και αυτή είναι η εντολή την οποία θα ζητήσω προσωπικά από τον ελληνικό λαό. Πιο γρήγορα, πιο τολμηρά να πάμε την Ελλάδα πιο μπροστά και πιο ψηλά».

Συγκεριμένα ο πρωθυπουργός αναφέρει:

«Ανακοινώσαμε λοιπόν την ημερομηνία των εκλογών που θα γίνουν την 21η Μαΐου. Μέχρι τότε θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά. Να κάνουμε έναν ειλικρινή απολογισμό του έργου μας αυτά τα τέσσερα χρόνια, αυτά τα οποία πετύχαμε, να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για τις αδυναμίες μας και τα λάθη μας. Να θυμίσουμε στους πολίτες πού ήταν η Ελλάδα το 2019 και πού είναι η Ελλάδα το 2023. Να θυμίσουμε στους πολίτες ότι τηρήσαμε τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις.

Μειώσαμε τους φόρους, μειώσαμε τις εισφορές, δημιουργήσαμε περισσότερες θέσεις εργασίας, προστατεύσαμε τα σύνορά μας, ενισχύσαμε την εθνική μας άμυνα, ψηφιοποιήσαμε το κράτος.

Θα μιλήσουμε όμως και για τα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν από εδώ και στο εξής. Για το γεγονός ότι οι μισθοί στη χώρα μας εξακολουθούν να είναι χαμηλοί και πρέπει να ανέβουν, ότι οι νέοι μας έχουν προβλήματα να βρούνε στέγη, να μιλήσουμε για τις αδυναμίες οι οποίες υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο μπορεί να άντεξε παρά την πανδημία αντιμετωπίζει όμως ακόμα μεγάλες δυσκολίες. Και κυρίως να μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία μας κρατάνε πίσω, για τις μεγάλες παθογένειες του κράτους, για τις εστίες του αναχρονισμού, της αναξιοκρατίας. Όλα αυτά πρέπει να τα σαρώσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Και αυτή είναι η εντολή την οποία θα ζητήσω προσωπικά από τον ελληνικό λαό. Πιο γρήγορα, πιο τολμηρά να πάμε την Ελλάδα πιο μπροστά και πιο ψηλά. Κι αυτό θα ψηφίσουμε στις 21 Μαΐου».

