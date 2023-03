Life

“Vice Specials”: “Η βιομηχανία της κάνναβης” στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η βιομηχανία της κάνναβης στην Ελλάδα απασχολεί το νέο "Vice Special" που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1.

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου στη 01:15 το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Η Βιομηχανία της Κάνναβης».

Το VICE ερευνά την αναδυόμενη αγορά της βιομηχανίας της κάνναβης στην Ελλάδα, που εκτός από επενδυτικό ενδιαφέρον, έχει και οφέλη στην αντιμετώπιση πολλών ασθενειών. Παραγωγοί κάνναβης, γιατροί, ασθενείς αλλά και πολιτικοί μιλούν για τη φαρμακευτική, οικονομική και κοινωνική αξία του φυτού.

Η κάμερα του VICE μπήκε στο πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων κάνναβης στα Εξαμίλια Κορίνθου και κατέγραψε όλα τα στάδια παραγωγής, από την καλλιέργεια στα θερμοκήπια μέχρι την μεταποίηση του φυτού σε φάρμακο. Ο διευθύνων σύμβουλος του εργοστασίου, Νίκος Μπέης, μίλησε για την επένδυση και τα προϊόντα που θα κυκλοφορήσουν το επόμενο διάστημα στα ιδιωτικά φαρμακεία.

Η δημοσιογράφος του VICE, Κατερίνα Φάκα, συνάντησε τον παραγωγό βιομηχανικής κάνναβης Κωνσταντίνο Σύρο, ο οποίος μοιράστηκε μαζί μας όλα τα μυστικά της καλλιέργειας αυτού του «παρεξηγημένου» φυτού.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο πρώην Σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Καρανίκας μίλησαν για την προσωπική τους κόντρα που κατέληξε σε στενή φιλία και εξήγησαν γιατί η κάνναβη αποτελεί ένα κερδοφόρο επενδυτικό project για τη χώρα μας.

Η χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς αφορά φυσικά και την επιστημονική κοινότητα. Τον Δεκέμβριο του 2022 συστάθηκε η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Κανναβινοειδών. Το VICE συνάντησε την Πρόεδρο της εταιρίας, ιατρό αναισθησιολόγο, Χρυσούλα Καραναστάση, η οποία μας ενημέρωσε για ποιους λόγους και πότε θα συνταγογραφείται η κάνναβη.

Πολλοί είναι οι ασθενείς που αναζητούσαν επί χρόνια φαρμακευτικά προϊόντα κάνναβης στο διαδίκτυο, καθώς απαγορευόταν η κυκλοφορία τους στην Ελλάδα. Το VICE συνομίλησε με τον Μιχάλη Τιγκιρίδη, που εδώ και 17 χρόνια πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και έψαχνε τρόπους για να καταπολεμήσει τα συμπτώματα της ασθένειάς του.

VICE SPECIALS – Πέμπτη 30 Μαρτίου, 01:15, στον ΑΝΤ1.

Παρουσίαση-Παραγωγή: Κατερίνα Φάκα

Οπερατέρ: Γιώργος Μαργάρης, Βασίλης Τσαπόπουλος, Θέμης Λαμπρίδης, Γιώργος Γιαννακόπουλος

Ηχοληψία: Βασίλης Ζαμπίκος, Γιώργος Σαραντινός

Μοντέζ: Μαρία Κουνάβη

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials εδώ

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Πισπιρίγκου - αναισθησιολόγος: η συγκλονιστική περιγραφή για την επαναφορά της Τζωρτζίνας στη ζωή

Τρομοκρατικό δίκτυο στην Αθήνα - Δημογλίδου: Είχαν επαφές και με ποινικούς οι συλληφθέντες

ΕΚΠΑ: Εκκενώθηκε η κατάληψη στην πρυτανεία (βίντεο)

Gallery