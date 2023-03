Κοινωνία

Τρομοκρατικό δίκτυο στην Ελλάδα: Ετοίμαζαν χτύπημα σε εβραϊκό εστιατόριο στου Ψυρρή

Ο εγκέφαλος έδινε οδηγίες από το εξωτερικό καιο υποσχόταν αμοιβές. Η ανακοίνωση από .ΕΛΑΣ και ΕΥΠ

Εστιατόριο ισραηλινών συμφερόντων στο κέντρο της Αθήνας, ήταν ο στόχος των δύο αλλοδαπών που συνελήφθησαν ως μέλη τρομοκρατικού δικτύου που ετοίμαζε επιθέσεις στην Ελλάδα, με στόχο ανθρώπινες ζωές και την υπονόμευση της χώρας, όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αρμόδιες αστυνομικές πηγές.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι συλληφθέντες οι οποίοι είναι πακιστανικής υπηκοότητας, 29 και 27 ετών, ετοίμαζαν για αρκετό διάστημα το χτύπημα στο συγκεκριμένο εστιατόριο, στο οποίο σύχναζαν κατά κύριο λόγο Ισραηλινοί, είχαν παρακολουθήσει το χώρο και είχαν μελετήσει τρία σχέδια για την επίθεση, τα οποία δεν πρόλαβαν να υλοποιήσουν, καθώς έπεσαν στα χέρια των αρχών. Συγκεκριμένα, είχαν μελετήσει τις εκδοχές: Να πραγματοποιήσουν επίθεση με όπλα, ή με εκρηκτικά, ή να προκαλέσουν πυρκαγιά, πιθανόν με αέριο, την ώρα που το κατάστημα θα ήταν γεμάτο με κόσμο. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πληροφορίες της ΕΥΠ, η οποία συγκέντρωσε στοιχεία και ενημέρωσε την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, που ανέλαβε την έρευνα για συγκεκριμένα άτομα, τα οποία, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, δραστηριοποιούνταν στη χώρα μας, ετοιμάζοντας τρομοκρατικά χτυπήματα με καθοδήγηση από το εξωτερικό.

Από τα μέσα Φεβρουαρίου εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, οι οποίοι συνελήφθησαν και κρατούνταν για διοικητικές παραβάσεις, καθώς βρίσκονταν στην Ελλάδα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.

Τι "αποκάλυψαν" τα κινητά τους

Παράλληλα κατασχεθήκαν κινητά τηλέφωνα, USB και άλλα αντικείμενα, τα οποία εστάλησαν για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο Πακιστανοί είχαν συχνές επαφές με ομοεθνή τους, που όπως είπαν, διαμένει μόνιμα στο Ιράν, ο οποίος τους έδινε κατευθύνσεις και τους υποσχόταν χρήματα προκειμένου να προχωρήσουν στην επίθεση στο συγκεκριμένο ισραηλινό εστιατόριο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δύο συλληφθέντες επιχείρησαν πολλές φορές να στρατολογήσουν και άλλους ομοεθνείς τους, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Όπως ανέφεραν αρμόδια στελέχη, η υπόθεση είναι ακόμα στην αρχή, ενώ η ΕΥΠ προχωρά ήδη τις έρευνες σε συνεργασία και με άλλες ξένες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τρομοκρατικού δικτύου και ο ρόλος του «εγκεφάλου» που έδινε τις εντολές.

Την Παρασκευή θα απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες

Την Παρασκευή θα οδηγηθούν στον ανακριτή για τις απολογίες τους οι συλληφθέντες ως μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης που σχεδίαζε στοχευμένα χτυπήματα στην χώρα.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχει ασκηθεί από τον εισαγγελέα, ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση (κακούργημα).

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και κατ' αγνώστου, για διεύθυνση τρομοκρατικής οργάνωσης (κακούργημα) και πρόκληση για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση (πλημμέλημα). Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δύο συλληφθέντες φέρονται να έπαιρναν εντολές για κάθε ενέργεια που έκαναν, από πρόσωπο που βρίσκεται στο εξωτερικό.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Ελληνικής Αστυνομίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) εξαρθρώθηκε δίκτυο τρομοκρατών που με καθοδήγηση από το εξωτερικό, μεθόδευε πλήγματα κατά προσεκτικά επιλεγμένων στόχων στην ελληνική επικράτεια.

Στη βάση πληροφοριών που συνέλεξε και επεξεργάστηκε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες επιχειρήσεις στελεχών της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) σε διάφορες περιοχές της επικράτειας.

Στο πλαίσιο των συντονισμένων αυτών δράσεων των δύο Υπηρεσιών, συνελήφθησαν δύο (2) αλλοδαποί, μέλη του τρομοκρατικού – ηγετικού στελέχους, που δραστηριοποιούνταν στο εξωτερικό, ως «εγκέφαλος» του δικτύου.

Είχαν ως στόχο όχι μόνο την απώλεια αθώων πολιτών, αλλά και την υπονόμευση του αισθήματος ασφάλειας στη χώρα, πλήττοντας ταυτόχρονα τους θεσμούς και απειλώντας τις διεθνείς σχέσεις της.

Από την ανάλυση των κατασχεθέντων πληροφοριακών και ψηφιακών δεδομένων αποκαλύφθηκε και επιβεβαιώθηκε ότι τα μέλη του δικτύου:

είχαν επιλέξει ήδη ως στόχο της επίθεσης, κτίριο ιδιαίτερης σημειολογίας,

είχαν προβεί στην κατόπτευση του χώρου και στο σχεδιασμό της επίθεσης,

είχαν λάβει τελικές οδηγίες για την πραγματοποίηση του πλήγματος,

σε εφαρμογή οδηγιών αυτών αναζητούσαν και έτερα πρόσωπα για την καλύτερη δυνατή εκτέλεση της αποστολής τους.

Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, ενώ πρωινές ώρες της 28/03/2023, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

Οι έρευνες συνεχίζονται».

Θεοδωρικάκος: Προτεραιότητα για την Αστυνομία η εθνική ασφάλεια

Στο μήνυμά του για την εξάρθρωση του τρομοκρατικού δικτύου, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε:

«Η εθνική ασφάλεια και η αντιμετώπιση κάθε μορφής κινδύνου τρομοκρατικής επίθεσης σε βάρος στόχων στο εσωτερικό της χώρας, αποτελούν προτεραιότητα για την Ελληνική Αστυνομία και βασικό πεδίο συνεργασίας με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών εξάρθρωσε δίκτυο τρομοκρατικής οργάνωσης στο οποίο συμμετείχαν αλλοδαποί, οι οποίοι σήμερα το πρωί οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η επιχείρηση αυτή επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι οι αρχές ασφαλείας της χώρας διατηρούν σε πολύ υψηλό επίπεδο την ετοιμότητά τους, για όλους τους Έλληνες και όλους τους επισκέπτες της πατρίδας μας».

