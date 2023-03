Επίθεση σε σχολείο στο Τενεσί: Βίντεο με την εξουδετέρωση της 28χρονης τρανς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 28χρονη τρανς έσπειρε τον θάνατο σε χριστιανικό σχολείο στο Νάσβιλ. Η στιγμή που πέφτει νεκρή από πυρά αστυνομικών.

Η στιγμή που αστυνομικοί τραυματίζουν θανάσιμα την 28χρονη εισβολέα σε ιδιωτικό σχολείο στο Νάσβιλ του Τενεσί, καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Το οπτικό υλικό, διάρκειας περίπου έξι λεπτών, το οποίο δημοσιοποίησε η αστυνομική διεύθυνση του Νάσβιλ, έχει μονταριστεί από εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες στις στολές δύο αστυνομικών.

Στο ντοκουμέντο διακρίνονται οι αστυνομικοί την ώρα της εφόδου στο σχολείο, να ερευνούν διαδοχικά τη μια αίθουσα μετά την άλλη. Αφού διαπίστωσαν πως δεν υπήρχε απειλή στον πρώτο όροφο, ανεβαίνουν στον δεύτερο από όπου ακούγονται πυροβολισμοί. Διακρίνονται να τρέχουν σε έναν διάδρομο, περνώντας δίπλα από κάποιο θύμα, και φθάνουν σε μια αίθουσα όπου λίγο αργότερα η δράστις της επίθεσης σωριάζεται στο έδαφος από τα πυρά των αστυνομικών.

God bless these officers. ??



This is hard to watch but these guys need recognition for their bravery. ????????#AudreyHale #LGBTQIA #LGBTQ #Nashville pic.twitter.com/MHYcpxaB6h