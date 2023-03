Life

Ο Βασίλης Καρράς υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση -ανακοίνωση του δημάρχου με τον Βασίλη Καρρά, τον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στο πλευρό του.

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του δημάρχου Θερμαϊκού Γιώργου Τσαμασλή θα είναι ο γνωστός τραγουδιστής, Βασίλης Καρράς.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο δήμαρχος μέσω των λογαριασμών του στα social media δημοσιεύοντας μάλιστα και σχετική φωτογραφία.

"Στην σημερινή μας συνάντηση με τον ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΡΡΑ, αγαπημένο τραγουδιστή όλων των Ελλήνων, συζητάμε για τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμμετοχής του στις δημοτικές εκλογές με τον συνδυασμό μας Και ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης σχεδιάζει τον προεκλογικό αγώνα!!!!Συνεχίζουμε όλοι μαζί, με συνέπεια, αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα" έγραψε.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση σε σχολείο στο Τενεσί: Βίντεο με την εξουδετέρωση της 28χρονης τρανς

Γαλλία - Συνταξιοδοτικό: Στους δρόμους παραμένουν οι διαδηλωτές (εικόνες)

Θεοδωρικάκος για σχέδιο τρομοκρατών: Κανείς δεν μπορεί να πειράξει κάποιον στην Ελλάδα