Παναθηναϊκός - Μπάγερν Μονάχου: Το “Τριφύλλι” νίκησε και... βλέπει Ολυμπιακό

Με κορυφαίο τον Γιώργο Παπαγιάννη ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες και πάει με καλή ψυχολογία την Παρασκευή στο ΣΕΦ

Ο Παναθηναϊκός υποχρέωσε την Μπάγερν Μονάχου στην τέταρτη διαδοχική ήττα της, συμπλήρωσε τις 11 νίκες στην εφετινή Euroleague και... τονώθηκε πνευματικά και ψυχολογικά, ενόψει του ευρωπαϊκού ντέρμπι «αιωνίων» που ακολουθεί στο ΣΕΦ (31/3, 21:30), με τον Ολυμπιακό, στο κλείσιμο της «διαβολοβδομάδας».

Οι «πράσινοι» επικράτησαν 86-76 των Γερμανών στο ΟΑΚΑ, για την 31η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν πλέον με ρεκόρ 11-20.

Απόλυτος πρωταγωνιστής των νικητών, ο Γιώργος Παπαγιάννης με τον Έλληνα διεθνή σέντερ να ολοκληρώνει τον αγώνα με ρεκόρ καριέρας σε πόντους (24), σύστημα αξιολόγησης (40) και να σημειώνει νταμπλ νταμπλ προσθέτοντας 11 ριμπάουντ στη στατιστική του. Αξίζει να σημειωθεί ότι 25χρονος ήταν αλάνθαστος εντός πεδιάς (7/7 δίποντα, 3/3 τρίποντα), ενώ... φιλοδώρησε και με 3 μπλοκ τους αντιπάλους του.

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός βράβευσε τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του «τριφυλλιού» για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας την Κυριακή (26/3). Η βράβευση έγινε από τον πρόεδρο της «πράσινης» ΚΑΕ, Βασίλη Παρθενόπουλο, με τις Κυπελλούχες Ελλάδας να αποθεώνονται από τον κόσμο που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ.

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 48-43, 71-54, 86-76

Με τα αμυντικά αντανακλαστικά του Παναθηναϊκού να μην λειτουργούν στην πρώτη περίοδο και να μην ακολουθούν την... ορεξάτη επίθεση, την οποία οδηγούσε ο Παπαγιάννης (11π.), οι Γερμανοί σήκωσαν κεφάλι στο σκορ στο 7΄ (14-15) και έμειναν στη θέση του οδηγού μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (21-27). Ωστόσο, η «πράσινη» αντίδραση δεν άργησε να έρθει και βελτιώνοντας την άμυνα του το «τριφύλλι» απάντησε με επιμέρους σκορ 14-3 για το... προσπέρασμα (35-30 στο 14΄) και την οικοδόμηση στη συνέχεια μίας διψήφιας διαφοράς (43-33 στο 18΄), απόρροια της κυριαρχίας του στη ρακέτα.

Έχοντας βρει ρυθμό και από τα 6,75, τη στιγμή που η άμυνα έκανε σωστά τη δουλειά της, ο Παναθηναϊκός εκτόξευσε τη διαφορά στο 23΄ στο +13 (56-43), ενώ έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +17 (71-54), δίνοντας ρεσιτάλ και στο κομμάτι της δημιουργίας. Ένα... νεκρό διάστημα πέντε λεπτών έδωσε στην Μπάγερν την ευκαιρία να πιστέψει στην ανατροπή, όταν μέτρησε διαδοχικά τρίποντα και με επιμέρους σκορ 3-12 μείωσε σε 74-67 στο 35΄, αλλά μέχρι εκεί... Η επιστροφή του Παπαγιάννη στο παρκέ επανέφερε την τάξη, με τον Έλληνα διεθνή σέντερ να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι και να «σφραγίζει» τη νίκη των «πράσινων».

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Χόρντοβ, Περούγκα, Πέτεκ

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Σερέλης): Π. Καλαϊτζάκης 4 (1), Λι 10 (2), Παπαγιάννης 24 (3), Μποχωρίδης 2, Γουίλιαμς 5 (1), Γ. Καλαϊτζάκης 4, Τόμας 12 (3), Μπέικον 4, Γκριγκόνις 8 (1), Μαντζούκας 8 (2), Γκουντάιτις 5.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Αντρέα Τρινκιέρι): Βάιλερ - Μπαμπ 12 (2), Γουόλντεν 8 (2), Σίλι 9, Γκιφάι 7, Μπόνγκα 5 (1), Λούτσιτς 6, Ομπστ 12 (4), Τσίπσερ 3 (1), Βίμπεργκ 3 (1), Γκιλέσπι, Τσίταμ 11.

