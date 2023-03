Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί υποψήφιοι πρωθυπουργοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για τις μετεκλογικές συνεργασίες, την κυβέρνηση συνεργασίας και τον Ανδρέα Λοβέρδο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, παρέμεινε σταθερά στη θέση του ότι ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας δεν μπορούν να ηγηθούν κυβέρνησης συνεργασίας που ενδέχεται να προκύψει μετά τις εκλογές και υποστήριξε ότι υποψήφιος για πρωθυπουργός είναι οποιοσδήποτε πολιτικός αρχηγός.

«Υποψήφιοι πρωθυπουργοί είναι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας λέει ο ένας για τον άλλον ότι ήταν κακοί και επικίνδυνοι κυβερνήτες. Εγώ συμφωνώ μαζί τους ότι ήταν κακοί κυβερνήτες και επικίνδυνοι για το δημόσιο συμφέρον», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης .

«Είμαι καθαρός απέναντι στον ελληνικό λαό και θέλω να παρουσιάσω νέο υπόδειγμα, ευρωπαϊκό και λέω τα βήματα που θα ακολουθήσω. Δηλαδή αν έχουμε μία ισχυρή εντολή, ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό τότε με το σημερινό τοπίο, θα ξεκινήσουμε με την εντολή που θα πάρουμε, μια προσπάθεια να υπάρχουν προγραμματικές συγκλίσεις. Εάν επιτευχθούν αυτές βάσει των προτεραιοτήτων που θέτουμε για τη χώρα, τότε θα συζητήσουμε για τα πρόσωπα κοινής αποδοχής. Δεν θα είναι ένα πρόσωπο που θα πω εγώ. Δεν διορίζω εγώ την κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας σε όλη την Ευρώπη είναι με πρόσωπα κοινής αποδοχής», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Όποιος είναι στην κυβέρνηση αυτή θα συμφωνήσει στα πρόσωπα. Δεν θα είναι δική μου επιλογή το πρόσωπο. Με ενοχλεί ότι προσπαθούν να παρουσιάσουν αλαζονικά ότι εγώ θα υποδείξω το πρόσωπο. Όχι. Θα πρέπει να συμφωνηθεί», δήλωσε ακόμα ο κ. Ανδρουλάκης.

Όταν ρωτήθηκε για τη διαφωνία που εξέφρασε ο Ανδρέας Λοβέρδος και την προειδοποιητική βολή που έστειλε πως «δεν τρώγεται εύκολα», ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Αυτός που το είπε έχει διαγραφεί ήδη μία φορά στο παρελθόν, άρα όλοι λειτουργούμε με κανόνες, βάσει σεβασμού της συλλογικότητας μας και με βάση την προοπτική της παράταξης»

Υπογράμμισε πως το βράδυ των εκλογών ο ελληνικός λαός με την ψήφο του θα καθορίσει τους συσχετισμούς. «Λέω στον ελληνικό λαό εκ των προτέρων τι θα πράξω αν μου δώσει ένα ισχυρό ποσοστό. Δεν κάνω παιχνίδια. Ο κ. Τσίπρας δεν είπε το 2015 πριν τις εκλογές ότι θα συγκυβερνήσει με τον Πάνο Καμμένο. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε το 2019 ότι θα συγκυβερνήσει με το ΛΑΟΣ και ότι θα δώσει τρία κορυφαία υπουργεία στα ορφανά του κ. Καρατζαφέρη».

Επιπλέον κατέστησε σαφές ότι στη περίπτωση που δεν πετύχει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ισχυρό ποσοστό θα μείνει στην αντιπολίτευση. «Αν έχουμε ένα χαμηλό ποσοστό ο λαός μας λέει πήγαινε στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί πολιτικό συμπλήρωμα», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Όποιο κόμμα με ευθύνη του οδηγήσει τη χώρα σε αστάθεια, θα χρεωθεί την αστάθεια. Αυτό που κάποιοι δεν θέλουν την πρώτη Κυριακή να μας το επιβάλλουν, με δεύτερες ή τρίτες εκλογές, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη», είπε καθιστώντας σαφές ότι δεν θα αλλάξει στάση ενώ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως «εργαλειοποιεί τον φόβο επαναφοράς του κ. Τσίπρα για να σταθεί όρθιος».

«Αν δεν ήταν ο κ. Τσίπρας αντιπολίτευση θα είχε πέσει ήδη η κυβέρνηση», είπε με νόημα και σημείωσε ότι όποιος οδηγήσει τη χώρα σε ακυβερνησία «για να σώσει την καρέκλα του, δεν θα έχει το ΠΑΣΟΚ στο πλευρό του», σημείωσε.

Επισήμανε επίσης ότι η νέα εποχή για τη χώρα πρέπει να έχει προγραμματικές συνεργασίες και πρόσωπα που θα τις υλοποιήσουν. «Αυτά τα πρόσωπα θα πρέπει να είναι υψηλού κύρους για να εκφράσουν αυτές τις μεγάλες αλλαγές».

« Απέναντί τους (τους κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα) έχω ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Δεν έχω κυβερνήσει και δεν έχω βλάψει τη χώρα. Δεν έχω στήσει υποκλοπές. Δεν έλεγα το '14 «Σεισάχθεια» και μετά να παραδώσω δισεκατομμύρια κόκκινων δανείων, εκατομμυρίων ανθρώπων στη χώρα στα «κοράκια» των funds και τώρα να τους εκβιάζουμε και να πάω να χύνω κροκοδείλια δάκρυα. Ούτε έλεγα σαν τον κ. Μητσοτάκη ότι θα είμαι εμπόδιο στη θεσμική παρακμή του ΣΥΡΙΖΑ και να βλέπουμε επίθεση στις ανεξάρτητες Αρχές, εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης, συγκάλυψη σκανδάλων», είπε ακόμη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

Όσον αφορά τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μίλησε για «τομή» με το «δήθεν επιτελικό κράτος να απογυμνώνεται και να μην μπορεί να διασφαλίσει το πιο απλό που είναι η ασφάλεια των πολιτών στις μεταφορές».

«Είναι μία τραγωδία που δείχνει τη γύμνια του κράτους. Εγγυώμαι ότι σε κανέναν δημόσιο οργανισμό δεν θα διορίσει το κόμμα διοικητή. Θα γίνουν όλα με ανοιχτούς διεθνείς διαγωνισμούς για να πάρουν οι καλύτεροι Έλληνες τη θέση αυτή και να δουλέψουν υπέρ του εθνικού συμφέροντος», συμπλήρωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Panic button - Θεοδωρικάκος: Αντιμετωπίζουμε τη βία κατά των γυναικών όλοι μαζί

Τροχαίο ατύχημα για την Κριστίν Λαγκάρντ

Εκλογές: Ποιες μέρες θα είναι κλειστά τα σχολεία