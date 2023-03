Κόσμος

Σκωτία: Μουσουλμάνος ο νέος Πρωθυπουργός

Ποιος είναι ο Χάμζα Γιούσαφ, ο πρώτος μουσουλμάνος Πρώτος Υπουργός της Σκωτίας, που εξελέγη, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση της Σέρτζον.

Ο νέος ηγέτης του σοσιαλδημοκρατικού, αυτονομιστικού Σκωτικού Εθνικού Κόμματος (SNP) Χάμζα Γιούσαφ εξελέγη επίσημα πρωθυπουργός της αυτόνομης κυβέρνησης της Σκωτίας από το τοπικό κοινοβούλιο που συνεδρίασε στο Εδιμβούργο.

Ο 37χρονος Γιούσαφ, ο οποίος εξελέγη χθες Δευτέρα στην ηγεσία του SNP σε εσωκομματική ψηφοφορία, πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα αύριο Τετάρτη. Είναι ο πρώτος μουσουλμάνος που αναλαμβάνει την ηγεσία ενός μεγάλου πολιτικού κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διαδέχεται τη Νίκολα Στέρτζον, η οποία ανακοίνωσε την αιφνιδιαστική παραίτησή της τον περασμένο μήνα μετά από οκτώ χρόνια στη θέση αυτή.

«Είναι μια μέρα περηφάνιας για μένα και την οικογένειά μου και ελπίζω να είναι επίσης μια μέρα περηφάνιας για τη Σκωτία, γιατί λέει πολλά για τις αξίες μας», δήλωσε ο Γιούσαφ αμέσως μετά την ψηφοφορία.

Εξήρε τα πεπραγμένα της Στέρτζον, η οποία έστειλε επίσημα την επιστολή παραίτησής της στον βασιλιά Κάρολο σήμερα το πρωί.

Ο Γιούσαφ αναλαμβάνει το κόμμα με πρωταρχικό στόχο του να βάλει τέλος στην ένωση με την Αγγλία και στις πρώτες δηλώσεις του είπε ότι η Σκωτία χρειάζεται την ανεξαρτησία τώρα περισσότερο από ποτέ, ενώ υποσχέθηκε επίσης ότι θα προσπαθήσει να πάρει με το μέρος του εκείνους που διαφωνούν με την αποχώρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο. «Ο λαός της Σκωτίας χρειάζεται την ανεξαρτησία τώρα, περισσότερο από ποτέ και εμείς θα είμαστε η γενιά που θα προσφέρει την ανεξαρτησία της Σκωτίας», είπε χθες ομιλία του.

Περίπου τέσσερις στους 10 Σκωτσέζους στηρίζουν το αίτημα για ανεξαρτησία, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα αυτόν τον μήνα. Όμως η παραίτηση της χαρισματικής Νίκολα Στέρτζον μπορεί να επιβραδύνει τη δυναμική του κόμματος και να καθυστερήσει την προώθηση του αιτήματος για ανεξαρτησία. Δεν υπάρχει κάποια συμφωνημένη στρατηγική για το πώς θα πιέσει το κόμμα για να δεχθεί το Λονδίνο ένα νέο δημοψήφισμα και αυτός ήταν ένας από τους λόγους της αποχώρησης της Στέρτζον.

Η νίκη του Γιούσαφ στην εσωκομματική διαδικασία σηματοδοτεί τη συνέχιση της πολιτικής της Στέρτζον και είναι μια ένδειξη ότι το κόμμα δεν θα εγκαταλείψει την προοδευτική πολιτική του. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η πίστη του «δεν είναι η βάση επί της οποίας θα νομοθετεί» και ότι τάσσεται υπέρ του γάμου μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου, σε αντίθεση με την κυριότερη αντίπαλό του για το αξίωμα, την Κέιτ Φορμπς, που πρόσκειται στην Ελεύθερη Εκκλησία της Σκωτίας και για θρησκευτικούς λόγους διαφωνεί στο θέμα αυτό. Ο Γιούσαφ έχει πει επίσης ότι σχεδιάζει να προσφύγει κατά της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου η οποία μπλόκαρε έναν νόμο που είχε περάσει από το σκωτικό κοινοβούλιο και καθιστά ευκολότερη τη διαδικασία αλλαγής φύλου.

Οι προοδευτικές κοινωνικές απόψεις του πιστεύεται ότι θα βοηθήσουν να συνεχιστεί η συνεργασία του SNP με το Κόμμα των Πρασίνων.

Ο Γιούσαφ γεννήθηκε στη Γλασκώβη και σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο τοπικό πανεπιστήμιο. Μετά την αποφοίτησή του εργάστηκε ως βοηθός ενός βουλευτή και το 2011 εξελέγη και ο ίδιος βουλευτής. Ο πατέρας του κατάγεται από το Πακιστάν και εγκαταστάθηκε στη Σκωτία τη δεκαετία του 1960 ενώ η μητέρα του γεννήθηκε στην Κένυα από γονείς που κατάγονται από τη Νότια Ασία. Έχει αποκτήσει ένα παιδί με τη δεύτερη σύζυγό του και έχει επίσης μία προγονή.

Ανέλαβε για πρώτη φορά υφυπουργός στην τοπική κυβέρνηση το 2012 – ήταν ο νεότερος στην ιστορία και ο πρώτος που καταγόταν από μια εθνική μειονότητα. Το 2018 διορίστηκε υπουργός Δικαιοσύνης και τον Μάιο του 2021 ανέλαβε υπουργός Υγείας.

Το 2016 ο Γιούσαφ ορκίστηκε βουλευτής στο Σκωτικό κοινοβούλιο στη γλώσσα ουρντού ενώ φορούσε κιλτ. Τάσσεται κατά της μοναρχίας και έχει δηλώσει ότι μια ανεξάρτητη Σκωτία θα έπρεπε να εξετάσει την πιθανότητα να την καταργήσει.

