Τοπικά Νέα

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Χαλκιδική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπίτι "τυλίχτηκε" στις φλόγες. Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.



Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε σπίτι στις Καλύβες Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Στο σημείο μετέβησαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να τη σβήσουν.

Στο σπίτι προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε οικία στην περιοχή Καλύβες Πολυγύρου Χαλκιδικής. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σχετικό δελτίου τύπου: https://t.co/3cvOca6Gsp

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 28, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Panic button - Θεοδωρικάκος: Αντιμετωπίζουμε τη βία κατά των γυναικών όλοι μαζί

Τροχαίο ατύχημα για την Κριστίν Λαγκάρντ

Ολυμπιακός: Η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη που προσφέρει περιγραφή για τυφλούς - Πώς θα γίνει