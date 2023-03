Κοινωνία

Ηράκλειο - βιασμός ανήλικου από λυράρη: “Λυτρώθηκα” λέει ο 15χρονος

Σοκάρουν τα στοιχεία στη δικογραφία για την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας ανηλίκου.



Συγκλονίζουν τα λόγια του 15χρονου σήμερα αγοριού, που καταγγέλλει, ότι κακοποιούνταν σεξουαλικά επί τρία χρόνια -από το 2020 έως και το 2023- από τον 66χρονο λυράρη στην Κρήτη.

Ο 15χρονος δηλώνει σήμερα λυτρωμένος και παροτρύνει άλλα παιδιά, που βρίσκονται ή έχουν βρεθεί στην θέση του να σπάσουν την σιωπή τους και να μιλήσουν για όσα έζησαν.

«Τώρα που το έβγαλα από μέσα μου νιώθω λυτρωμένος. Εγώ βρήκα το κουράγιο και το έκανα… Ας το κάνουν κι αλλά παιδιά, είμαι σίγουρος πως κι άλλοι ξέρουν» είναι το μήνυμα που στέλνει σήμερα ο 15χρονος μέσω του συνηγόρου της οικογένειας, Γεώργιου Κοκοσάλη, που μίλησε στην ΕΡΤ Ηρακλείου.

Η μητέρα του παιδιού ζητά να δοθούν στην δημοσιότητα τα στοιχεία του 66χρονου για να προστατευτούν και άλλα παιδιά. «Να ανοίξουν τα στόματα, να μιλήσουν τα παιδιά που ενδεχομένως έχουν βρεθεί σε ανάλογη θέση. Θα πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 66χρονου, για την προστασία του κοινωνικού συνόλου» λέει χαρακτηριστικά.

Σοκάρουν τα στοιχεια στην δικογραφία

Το 2018 φαίνεται να ξεκινούν τα καταγγελλόμενα μαρτύρια που βίωνε ο ανήλικος, φερόμενο ως θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τον 66χρονο κατηγορούμενο ο οποίος απολογείται την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τη δικογραφία το παιδί εξεταζόμενο παρουσία ψυχολόγου είπε στους αστυνομικούς της ασφάλειας ότι τη συγκεκριμένη χρονιά έξω από το φροντιστήριό του τον προσέγγισε ένα άγνωστο προς εκείνον άτομο προφασιζόμενο φιλική σχέση μεταξύ του ιδίου και της οικογένειάς του.

Τον απείλησε με μαχαίρι



Σύμφωνα πάντα με το δικαστικό έγγραφο, από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι το άτομο αυτό ήταν ο 66χρονος ο οποίος για χρονικό διάστημα περίπου 1,5 έτους επεδίωξε και άλλες συναντήσεις με τον ανήλικο κατά τη διάρκεια των οποίων σταδιακά προχωρούσε σε προτάσεις και χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του παιδιού ώσπου το 2020 εξανάγκασε για πρώτη φορά τον ανήλικο σε γενετήσια πράξη. Όπως προκύπτει από την έρευνα στη συνάντηση αυτή έξω από το φροντιστήριο ο 66χρονος κατηγορούμενος με τη χρήση μαχαιριού που είχε μαζί του ακούμπησε στα πλευρά του ανήλικου και κλείνοντάς του το στόμα τον εξανάγκασε να επιβιβαστεί στο όχημά του.

Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος τον οδήγησε σε κοντινό σημείο και τον εξανάγκασε σε γενετήσια πράξη η οποία επαναλαμβανόταν μέχρι και τα μέσα Φλεβάρη του τρέχοντος έτους. Επίσης δύο φορές, η μία αρχές Δεκεμβρίου του 2022 και η άλλη τέλη Ιανουαρίου 2023, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε προβεί εντός του οχήματός του και σε άλλες πράξεις που προκαλούν αποτροπιασμό. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι πράξεις αυτές γίνονταν υπό το καθεστώς απειλών που στρέφονταν σε βάρος της σωματικής ακεραιότητας τόσο του παιδιού όσο και της οικογένειάς του.

Εξανάγκαζε τον ανήλικο να φωτογραφίζει τον εαυτό του



Ακόμη, ο 66χρονος φέρεται να κατηγορείται ότι απειλούσε τον ανήλικο λέγοντάς του ότι θα έκανε τα ίδια και σε βάρος των αδερφών του εάν δεν έκανε ότι του ζητούσε. Επιπλέον από το 2020 ως το 2023 ο κατηγορούμενος φέρεται να εξανάγκαζε τον ανήλικο να φωτογραφίζει τον εαυτό του ή ακόμα και να τον βιντεοσκοπεί.

Το υλικό αυτό δεν είχε αποσταλεί στον 66χρονο αλλά αυτός καταγγέλλεται ότι το παρακολουθούσε στις συναντήσεις που είχε με το παιδί.

Τα προφίλ και οι συνομιλίες με άλλους χρήστες



Επιπροσθέτως, ο 66χρονος κατηγορείται ότι είχε δημιουργήσει προφίλ εξ ονόματος του ανήλικου χωρίς τη θέληση του παιδιού, σε δύο πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί, ο κατηγορούμενος όπως αναφέρεται στη δικογραφία, συνομιλούσε με άλλους χρήστες αποστέλλοντάς τους πορνογραφικό υλικό του ανήλικου χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί εάν τα άτομα αυτά γνώριζαν ότι το υλικό αυτό προέρχεται από ανήλικο.

Τρεις συναντήσεις με άγνωστους άνδρες



Μέσα από αυτές τις εφαρμογές καταγγέλλεται ότι ο 66χρονος είχε κανονίσει για τον ανήλικο από το Δεκέμβριο του 2022 μέχρι και το Φλεβάρη του 2023, τρεις συναντήσεις με ισάριθμους άνδρες προκειμένου ο ανήλικος να συνευρεθεί ερωτικά μαζί τους.

Από την έρευνα της ασφάλειας ταυτοποιήθηκε ότι ο ένας εξ αυτών των ανδρών, είναι ο νοσοκομειακός γιατρός ο οποίος φέρεται να συναντήθηκε με το παιδί το Δεκέμβριο του 2022 ή τον Ιανουάριο του 2023, ωστόσο δεν ολοκλήρωσε τη γενετήσια πράξη σε βάρος του ανηλίκου λόγω έλλειψης χρόνου, όπως φέρεται να είπε ο γιατρός στο παιδί. Στη συνάντηση αυτή, ο 66χρονος καταγγέλλεται ότι ήταν εντός του αυτοκινήτου του και πολύ κοντά στο αυτοκίνητο του γιατρού, επιβλέποντας τον ανήλικο.

Σε Γιόφυρο και Αμμουδάρα οι συναντήσεις



Σε άλλο σημείο της δικογραφίας γίνεται αναφορά ότι ο 66χρονος είχε κανονίσει μια ακόμη συνάντηση για τον ανήλικο στη διάρκεια της οποίας άγνωστος μέχρι στιγμής δράστης παρέλαβε το παιδί και το οδήγησε σε χώρο στην περιοχή του Γιόφυρου…

Ακόμη, γίνεται αναφορά ότι ο 66χρονος κανόνισε ένα ακόμη ραντεβού του ανήλικου με έναν επίσης άγνωστο δράστη και οδήγησε το παιδί στην περιοχή της Αμμουδάρας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος είπε στο παιδί να ζητήσει 100 ευρώ από τον άγνωστο άνδρα στο ραντεβού τους, ο ανήλικος τα ζήτησε χωρίς όμως ο άγνωστος δράστης να τα δώσει.

Αναφέρεται επίσης ότι ο 66χρονος είχε δημιουργήσει τρία ψεύτικα προφίλ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μέσω των οποίων συνομιλούσε με άλλους χρήστες της εφαρμογής ή ανάγκαζε τον ανήλικο να το κάνει στέλνοντας σε αυτούς πορνογραφικό υλικό του παιδιού.

Με πληροφορίες από το creta24.gr

