Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Τουρκία και Ελλάδα να “επιλύσουν ειρηνικά τις διαφορές τους”

Στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας αναφέρθηκε για ακόμα μια φορά ο εκπρόσωπος του υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.



Την ανάγκη να επιλυθούν ειρηνικά οι διαφορές Τουρκίας – Ελλάδας, με βάση τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, επισημαίνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με αφορμή τη διαφαινόμενη προσέγγιση των δύο πλευρών.

Ειδικότερα, ερωτηθείς για τη διαφαινόμενη προσέγγιση Τουρκίας – Ελλάδας, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχολίασε ότι «είδατε τον υπουργό (σ.σ Εξωτερικών Μπλίνκεν) να μιλάει όταν είχε την ευκαιρία να βρεθεί και στην Άγκυρα και στην Αθήνα. Και έχουμε πει εδώ και καιρό ότι, όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ των Συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ, της Τουρκίας και της Ελλάδας, αυτά τα ζητήματα να επιλυθούν ειρηνικά, ότι αυτά τα ζητήματα να επιλυθούν μέσω διπλωματικού διαλόγου και φυσικά σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ. Οπότε αυτό συνεχίζει να ισχύει».

"Στην Άγκυρα βρήκαμε πρόσφορο έδαφος για συνομιλίες"

Πρόσφορο χαρακτήρισε το έδαφος το οποίο βρήκε στην Άγκυρα, κατά τον 4ο γύρο των επαφών της θετικής ελληνοτουρκικής ατζέντας που είχε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Τούρκο ομόλογό του Μπουράκ Ακσαπάρ, ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή».

Αυτό που κρατάει ο υφυπουργός από την επίσκεψή του στην Άγκυρα είναι ο διπλωματικός πολιτισμός και εκφράζει την ελπίδα ότι αυτό το πνεύμα θα συνεχίσει να επικρατεί στις σχέσεις των δύο κρατών.

Επίσης, ο Κ. Φραγκογιάννης τονίζει πως διαπίστωσε με μεγάλη ικανοποίηση πως έχει επιτευχθεί πρόοδος σχεδόν σε όλες τις θεματικές της θετικής ατζέντας και εκτιμά πως η δυναμική που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια όλων αυτών των τεχνικών συναντήσεων, εκτός του ότι διεύρυνε τον δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών σε νευραλγικούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, άνοιξε παράλληλα δρόμους για στενότερη συνεργασία σε πιο στοχευμένες δράσεις, όπως τη συνεργασία των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών σε εμπόριο και επενδύσεις σε Ελλάδα, Τουρκία αλλά και σε τρίτες χώρες.

