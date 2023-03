Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Πώς διαμορφώθηκαν οι τιμές την 22η εβδομάδα

Η ανάρτηση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα προϊόντα και τις τιμές στο "Καλάθι του νοικοκυριού".



Σε ισχύ για 22η εβδομάδα βρίσκεται το «Καλάθι του Νοικοκυριού». Σύμφωνα με ανάρτηση στο twitter του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης καταγράφεται μείωση 2% στην συνολική αξία του «Καλαθιού» από την προηγουμένη εβδομάδα, στην οποία υπήρχε ήδη μείωση -2% από την προπερασμένη.

Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης από 1134 προϊόντα 40 (3.53%) παρουσίασαν αύξηση, 50 (4.41%) παρουσίασαν μείωση, και 1044 (92.06%) παρέμειναν σταθερά.

Εν τω μεταξύ, την επόμενη Τετάρτη θα τεθεί σε ισχύ το "Πασχαλινό Καλάθι" στο οποίο θα περιλαμβάνονται τσουρέκια, αρνί, κατσίκι και σοκολατένια αβγά.

Επίσης, «πρεμιέρα» στα καταστήματα παιχνιδιών κάνει σήμερα, 29 Μαρτίου το "καλάθι των νονών" που περιλαμβάνει παιχνίδια από 12 κατηγορίες, σε συγκρατημένες τιμές, προκειμένου οι νονοί να κάνουν τα ψώνια για τα βαφτιστήρια τους ενόψει Πάσχα.

