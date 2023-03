Τεχνολογία - Επιστήμη

Τα δημοτολόγια ψηφιοποιούνται - Εκσυγχρονίζονται τα ληξιαρχεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μία ενιαία ψηφιακή «ομπρέλα» όλα τα δημοτολόγια των δήμων. Τι προβλέπεται για όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.



Αλλαγή σελίδας για τα δημοτολόγια τα οποία ψηφιοποιούνται, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με την κατάρτιση, τήρηση και επικαιροποίησή τους.

Αυτά προβλέπει μεταξύ άλλων Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, το οποίο αφορά σε τροποποιήσεις του Κώδικα Διαταγμάτων για τα δημοτολόγια.

Ειδικότερα, καταργούνται τα βοηθητικά βιβλία δημοτολογίου που μέχρι πρότινος ήταν υποχρεωμένος να τηρεί, σε έντυπη μορφή, ο εκάστοτε δήμος και καθιερώνεται η ψηφιοποίηση του δημοτολογίου, το οποίο εντάσσεται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του υπουργείου Εσωτερικών.

Με τον τρόπο αυτό ενοποιούνται όλα τα δημοτολόγια των δήμων υπό μία ενιαία ψηφιακή «ομπρέλα» και καθίσταται ταχύτερη, απλούστερη και σαφέστερη η αναζήτηση στοιχείων.

Παράλληλα, με το νέο ΠΔ καθορίζονται όλα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο δημοτολόγιο και προστίθενται πλέον στους οικογενειακούς φακέλους αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων συμφώνου συμβίωσης, πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών και αποφάσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Επιπλέον, προκειμένου να απαλειφθεί το φαινόμενο τυχόν διπλοεγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους, ως έγκυρη εγγραφή λογίζεται πλέον η τελευταία χρονικά εγγραφή.

Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα στον εκάστοτε δήμαρχο να προβαίνει σε διορθώσεις - μεταξύ άλλων και της ηλικίας των δημοτών, ανεξαρτήτως φύλου - καθώς και σε συμπληρώσεις στοιχείων και καταχωρήσεις μεταβολών αστικής κατάστασης.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα και στους πολίτες που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης να μεταδημοτεύουν, ενώ παρέχεται ακόμη η δυνατότητα σε πρώην συμβιούντες να επαναποκτήσουν την αρχική τους δημοτικότητα μετά τη λύση του συμφώνου συμβίωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρομοκρατικό δίκτυο στην Ελλάδα: Πώς απετράπη η επίθεση σε εβραϊκό εστιατόριο στου Ψυρρή

Ηράκλειο - βιασμός ανήλικου από λυράρη: “Λυτρώθηκα” λέει ο 15χρονος

Βόλος: Καταδίκη για την μητέρα που κρατούσε σε ομηρία τις κόρες της