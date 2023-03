Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Καρατζά για Κούγια: δεν γράφω πουθενά ότι οι γιατροί δεν επικοινώνησαν μαζί μου

Τι δήλωσε η παιδοκαρδιολόγος της Τζωρτζίνας που έχει κληθεί να καταθέσει στην υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Η δίκη για την υπόθεση της 34χρονης κατηγορούμενης για τον θάνατο των παιδιών της στην Πάτρα συνεχίζεται με την κατάθεση της παιδοκαρδιολόγου Αγγελικής Καρατζά.

Το αίτημα υπέβαλε ο κ. Αλέξης Κούγιας, καθώς γιατροί από το Καραμανδάνειο είπαν στις καταθέσεις τους πως όταν το παιδί εισήχθη στο νοσοκομείο επικοινώνησαν μαζί της γιατί είχε εξετάσει μερικές μέρες πριν το κοριτσάκι, γεγονός που η υπεράσπιση αμφισβητεί, ισχυριζόμενη πως η ίδια η παιδοκαρδιολόγος διαψεύδει τους συναδέλφους της.

Η γιατρός, μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης, για την υπόθεση της Τζωρτζίνας.

"Είδα το παιδί, 10 ημέρες πριν αρρωστήσει, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, μόνο και μόνο επειδή είχαν πεθάνει τα άλλα δύο αδερφάκια. Και το είδα και 24 ώρες μετά την ανακοπή, όπου πάλι ήταν φυσιολογικό. Και με πήραν από το Καραμανδάνειο το παιδί για να το δώ και τους είπα "ρε παιδιά τι να το δω, αφού το είδα πριν 10 ημέρες. Το πολύ πολύ να του βάλουμε ένα holter και ήταν παντελώς φυσιολογικό! Όλα είναι καταγεγραμμένα στον σκληρό δίσκο και την έκθεσή μου την έχει και ο Εισαγγελέας. Το είδα ξανά ένα 24ωρο μετά την ανακοπή και ήταν και πάλι φυσιολογικό. Όταν το παιδί πήγε στο Ωνάσειο και πάλι δεν βρέθηκε κανένα καρδιολογικό πρόβλημα."

Όπως αναφέρει, η ανακοπή, δεν είχε ως αίτιο κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα και τόνισε πως στο Ωνάσειο έγινε και βιοψία καρδιάς και τα δείχματα εστάλησαν στη Γερμανία και δεν βρέθηκε καμία καρδιοπάθεια.

"Ουσιαστικά επειδή δεν είχαν τι να κάνουν της έβαλαν τον απινιδωτή, χωρίς να υπάρει ένδειξη" είπε η παιδοκαρδιολόγος.

Σχετικά με τα όσα ισχυρίστηκε η υπεράσπιση της 34χρονης, επεσήμανε ότι "δεν θυμάμαι πουθενα να έγραψα αν επικοινώνησα η όχι με τους γιατρούς από το Καραμανδάνειο. Γράφω πότε εξέτασα το παιδί. Ο κ. Κούγιας, ισχυρίζεται εγώ γράφω ότι δεν με πήραν; Αποκλείεται να γράφω ότι δεν επικοινώνησαν οι γιατροί μαζί μου".

Νωρίτερα δηλώσεις σχετικά με την κατάθεση της παιδοκαρδιολόγου αλλά και τα στοιχεία της υποθεσης, έκανε ο Αλέξης Κούγιας στην κάμερα της εκπομπής.

Ο δικηγόρος του πατέρα της Τζωρτζίνας, Δημήτρης Γεωργακόπουλος, αναφέρθηκε στην κατάθεση της γιατρού και τους ισχυρισμούς του συνηγόρου της 34χρονης κατηγορουμένης αλλά επεσήμανε ότι ο Μάνος Δασκαλάκης δεν παρίσταται στη δίκη καθώς δουλεύει, όμως όποτε ξαναχρειαστεί, θα είναι εκεί.

